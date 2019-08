Piersilvio Berlusconi | «Media for Europe nata sfidare i giganti del web»

Antonella Clerici - addio alla Rai? Doppia clamorosa proposta da Cairo e Piersilvio Berlusconi : Dopo lo sgarbo Rai, per Antonella Clerici sarebbe arrivata una offerta da Piersilvio Berlusconi. Fuori dai palinsesti eccetto la conduzione di Telethon, la ex conduttrice della Prova del cuoco non ha nascosto la sua delusione e anche se il contratto con viale Mazzini è ancora in essere e il direttor