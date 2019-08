Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Mediaset punta sull’per lanciare la sfida aiweb. Lo spiega, ad della società, in un’intervista in apertura di prima pagina alla Stampa, ad un mese dalla nascita di Media for Europe, di cui anticipa i piani. Mettendosi insieme, riflette, i broadcaster tv potranno investire di più e tenere testa ai big del web.Secondo, “oggi l’Italia è un Paese che dà poche sicurezze, soprattutto in un settore critico come il nostro”, ma la scelta di mettere la sede di Mfe in Olanda ”è dovuta solo a questioni di governance”.“Soltanto unire Mediaset con Mediaset Spagna - spiegajr parlando dello scenario che si aprirà il 4 settembre prossimo - darà risparmi agli azionisti per 100-110 milioni all’anno, aggregando anche tv tedesche o ...

LaStampa : L’ad di Mediaset anticipa i piani a un mese dalla nascita di Media for Europe. - HuffPostItalia : Pier Silvio Berlusconi cerca alleanze in Europa per sfidare i colossi del web - fabrtod : Pier Silvio Berlusconi, Mediaset: 'Sfida ai giganti del web' Facebook, Google e Amazon come faranno??? -