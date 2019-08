Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) (AdnKronos) –Thunberg, e non risparmia nemmeno i giornalisti. La giovane attivista svedese punta il dito contro Andrew Bolt, editorialista dell’Herald Sun e scettico sul cambiamento climatico, che in un editoriale l’ha definita “profondamente disturbata”. “E lo sono davvero ‘profondamente disturbata’ – scrive Thunberg in un tweet, citando l’articolo del corsivista – per il fatto che a queste campagne di odio e cospirazione è permesso di continuare all’infinito, solo perché noi bambini comunichiamo e parliamo di scienza”.è affetta da una forma di autismo, la sindrome di Asperger, di cui lei stessa ha parlato più volte. “Non è un dono – aveva detto in un’intervista – è una lotta continua, ma nelle giuste circostanze e con una buona organizzazione ...

News24Italy : #'Piena di disturbi mentali', Greta risponde agli insulti di un giornalista - Adnkronos : 'Piena di disturbi mentali', @GretaThunberg risponde agli insulti di un giornalista - Marcellina82 : Io vorrei capire come il #PD faccia diventare personaggi stimati gente senza nessuna competenza e, in molti casi, p… -