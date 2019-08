Piacenza | prete arrestato | avrebbe drogato e abusato i ragazzi che praticavano la

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Daarriva una storia dai contorni inquietanti. Don Stefano Segalini, parroco fino a pochi mesi fa della chiesa di San Giuseppe Operaio è accusato di aver dato alcol e droga amaggiorenni ed avercarnalmente di loro. Le violenze sarebbero avvenute durante i ritiri spirituali organizzati dalla Parrocchia. Ora, il, già sospeso dal vescovo Gianni Ambrosio si trova agli arresti domiciliari. Sul caso gli inquirenti stanno mantenendo il più stretto riserbo. Alcol, droga ed abusi Don Stefano Segalini, classe 1977, era considerato un punto di riferimento per la popolosa parrocchia intitolata a San Giuseppe Operaio, in via Martiri della Resistenza: molto attivo nel sociale, lo scorso anno, si era prodigato per organizzare una raccolta fondi per le vittime e gli sfollati del ponte Morandi di Genova. Ora, invece, i suoi parrocchiani, lo guardano con diffidenza ed ...

