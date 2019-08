Perché Ryanair potrebbe tagliare più di 900 posti di lavoro

Greta va in crociera sullo yacht del principe di Monaco : e tu Perché voli Ryanair? : Greta va in crociera sullo yacht del principe di Monaco: e tu perché voli Ryanair? In Italia, nel 2013, la popolazione si localizza prevalentemente in pianura (48,7% di residenti) e in collina (38,9%). Sempre secondo l’ISTAT, la popolazione si sta ridistribuendo verso i capoluoghi, invertendo il trend 2001-2011 che li portava ad allontanarsene. Nelle 16 regioni bagnate dal mare ci sono 644 comuni, ovvero l’8% dei comuni italiani totali, ...