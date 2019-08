Perché istituire gli stati generali dell’ecologia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) L’emergenza climatica che diventa ogni giorno più evidente richiede un cambio di passo deciso; se è vero che per mettere in campo alternative tecnologiche, industriali, culturali e di organizzazione sociale davvero rivoluzionarie nel giro di pochissimi anni ci vuole una presa di coscienza di tutti i settori dell’agire umano, è anche vero che la politica deve cambiare più velocemente di tutti, soprattutto in Italia.Questo va al di là della ricostruzione di una rappresentanza ecologista visto che se non si troveranno larghe maggioranza in Italia, sarà difficile che solo la spinta europea riesca a metterci alla giusta velocità sulla strada delle radicali misure di riduzione delle emissioni e di adattamento necessarie.Ma l’esperienza europea dei successi dei partiti verdi, ci dice che senza una rappresentanza ecologista ...

