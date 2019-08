Pallavolo – Torneo di Qualificazione Olimpica | esordio positivo per le azzurre verso

Pallavolo - domani il via al torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni alla vigilia delle azzurre : Nella prima giornata l’Italia affronterà il Kenya, sulla carta la squadra meno attrezzata nella pool F La lunga attesa è finita, domani la nazionale italiana femminile farà il suo esordio nel torneo di Qualificazione Olimpica, in programma a Catania da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Le azzurre di Davide Mazzanti nella tre giorni siciliana si giocheranno la grande opportunità di strappare subito il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo ...

Pallavolo – Verso Tokyo 2020 - Sylla e Malinov pronte all’esordio nel torneo di qualificazione olimpica : qualificazione olimpica femminile: Sylla e Malinov pronte all’esordio Mancano poco più di quarantotto ore all’esordio della nazionale italiana femminile nel grande appuntamento della stagione 2019: il torneo di qualificazione olimpica di Catania, in programma dal 2 a 4 agosto. Tra venerdì e domenica le vice campionesse mondiali si giocheranno la chance di ottenere subito il pass per Tokyo 2020 e per farlo dovranno ottenere il primo posto ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana femminile pronta per il torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni delle azzurre : Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare Prosegue la marcia d’avvicinamento della Nazionale Italiana femminile al torneo di Qualificazione Olimpica di Catania, che dal 2 al 4 agosto metterà in palio un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto ...

Pallavolo - la Nazionale femminile stende la Turchia 3-2 - le azzurre pronte per il torneo di qualificazione olimpica : Le ragazze di Davide Mazzanti lunedì 29 luglio partiranno alla volta di Catania, dove dal 2 al 4 agosto si giocheranno la chance di strappare il pass olimpico per i Giochi di Tokyo 2020 Nell’ultimo test prima del torneo di qualificazione olimpica la Nazionale italiana femminile ha battuto al PalaRavizza la Turchia 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 22-25, 15-12) concludendo il periodo di preparazione ad Alassio. Le ragazze di Davide Mazzanti ...

Pallavolo – Il CT Mazzanti ha scelto : ecco le 14 convocate per il torneo di qualificazione olimpica : Il ct Davide Mazzanti ha comunicato la lista delle 14 convocate per il torneo di qualificazione olimpica che si terrà a Catania dal 2 al 4 agosto Davide Mazzanti, commisario tecnico della Nazionale femminile di Pallavolo, ha comunicato la lista delle 14 pallavoliste che prenderanno parte al torneo di qualificazione olimpica in programma dal 2 al 4 agosto a Catania. L’esordio è fissato per il 2 agosto contro il Kenya mentre sabato ...

Universiadi 2019 - anche l’Italia maschile raggiunge la finale del torneo di Pallavolo : Dopo la nazionale femminile anche quella maschile raggiunge la finale nel torneo di Pallavolo delle Universiadi di Napoli. Gli azzurri in semifinale si sono sbarazzati della Francia, battuta 3-0, e sabato nella finalissima giocheranno contro la Polonia. Tra le azzurre e l'oro ci sarà invece la Russia. I ragazzi del calcio fuori in semifinale.Continua a leggere