Pallavolo | ottima Italia in amichevole contro il Belgio | gli azzurri di Blengini si

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) L’è scesa in campo con la formazione composta dalla diagonale Giannelli-Zaytsev, i centrali Russo e Piano, gli schiacciatori Juantorena e Lanza con Colaci libero Nella marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end del 9-11 agosto, la Nazionale Maschile ha battuto 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) ilnella terza e penultimain programma in questo periodo. Quello di ieri è stato un buon testuna formazione che proprio come gliandrà a caccia del pass olimpico nella pool in programma a RotterdamCorea del Sud, Stati Uniti e i padroni di casa olandesi. L’è scesa in campo con la formazione composta dalla diagonale Giannelli-Zaytsev, i centrali Russo e Piano, gli schiacciatori Juantorena e Lanza con Colaci libero. Ilha risposto con D’Hulst in palleggio, Tuerlinckx opposto, Verhees e Van de ...