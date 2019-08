Oroscopo agosto | segni top e flop del mese | Scorpione sottotono | bene il Sagittario

Oroscopo 3 agosto : buone idee per Cancro - calo fisico per Leone : L'Oroscopo del 3 agosto svela quali saranno le novità cui andranno incontro i 12 segni zodiacali. Secondo gli astri, le persone dell'Ariete avranno voglia di trasgressione, mentre quelle dell'Acquario dovranno stare attente alla forma fisica. Nel dettaglio, ecco le previsioni astrologiche per questa giornata di sabato da Ariete a Pesci....Continua a leggere

Paolo Fox - Oroscopo domani 3 agosto : previsioni del weekend : oroscopo di Paolo Fox, segni di Terra: previsioni di domani (3 agosto) Con i segni di Terra si inizia l’oroscopo di domani di Paolo Fox , 3 agosto, tratto dall’app Astri di Fox. TORO: nelle proposte lavorative manca un po’ di concretezza ed è per questo che si sentono un po’ giù di tono. Nel weekend Fox consiglia il relax più totale. VERGINE: le stelle sono dalla loro parte quindi potranno recuperare il tempo perduto ...

L'Oroscopo del primo fine settimana di agosto : soluzioni per il Capricorno : primo fine settimana del mese di agosto in arrivo. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche di sabato 3 e domenica 4 agosto 2019. Di seguito amore, lavoro e salute per tutti i dodici segni zodiacali. Stelle del primo weekend di agosto per tutti i segni Ariete: in queste giornate del weekend vivrete dei buoni momenti. In particolare, a livello lavorativo, nella giornata di sabato, sarete favoriti. Migliora la salute domenica....Continua a ...

L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto da Ariete a Vergine : pagelle - Leone 'otto' : L'oroscopo settimanale dal 5 al 11 agosto 2019 è ben felice di dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo quest'oggi la prima settimana intera del mese con le ferie. Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo esaminato, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative ai primi sei segni dello zodiaco. Volendo 'rinfrescare' un pochino la memoria a coloro meno ferrati in materia, ...

Oroscopo 6 agosto : passione alle stelle per Leone - Toro distratto - Capricorno in ascesa : Durante la giornata di martedì 6 agosto, i nativi Vergine saranno di malumore sul posto di lavoro, anche a causa dello stress, mentre Toro e Sagittario non faranno altro che pensare alle vacanze anche durante il lavoro. passione alle stelle per il Leone, mentre il Capricorno cercherà di scalare la vetta del successo. Infine, Pesci avrà del tempo libero, mentre Cancro sarà giù di morale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo ...

Oroscopo del fine settimana - 3 e 4 agosto : insicuro l'Acquario - energico l'Ariete : Il weekend è ormai alle porte, quali saranno i presagi degli astri per questo primo fine settimana di agosto? Saranno due giornate positive per l'Ariete, per il quale il mese è iniziato con un notevole recupero fisico, ma anche per il Sagittario, che sarà dinamico, energico e pieno di vita. Al contrario sarà un momento sottotono per l'Acquario, ci sono delle insicurezze e delle perplessità all'interno della vita del segno. Ecco di seguito ...

L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto - da Bilancia a Pesci : Scorpione 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni (si spera) in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione quest'oggi, la parte interessante la prima settimana piena del corrente mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della seconda metà dello zodiaco. Sotto la lente astrologica quindi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e ...

L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Gemelli allegro - Leone romantico : L'oroscopo settimanale viene influenzato dal passaggio lunare rispettivamente in Bilancia, Scorpione e Sagittario. I sentimenti e l'amore prendono il volo e vengono approfonditi in maniera sensibile e molto intrigante. Coloro che non sono ancora in ferie potranno applicare le previsioni astrologiche segno per segno anche in campo lavorativo, facendo girare la fortuna a loro favore. L'oroscopo settimanale Ariete: la settimana inizierà con una ...

L'Oroscopo di domani 3 agosto : Gemelli deciso - Acquario libero : La vitalità di Sole e il romanticismo molto ambizioso di Venere, entrambi posizionati nel cielo astrologico del Leone, vengono smorzati da un'influenza lunare in Vergine che rende gli affetti più ragionati e concreti. Le sensazioni lunari in casa astrologica sesta e nelL'oroscopo di sabato diventano così più meticolose anche se sempre sensibili. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Influssi solari nelL'oroscopo di sabato Ariete: ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 3 agosto : Ariete testardo - Sagittario stravagante : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato approfondisce il transito planetario di una Luna in Vergine che conferisce maggiore intuizione, precisione ma anche scetticismo e controllo delle emozioni. Non solo Vergine, ma anche Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione saranno lambiti da questi influssi razionali e riservati, forse un po' troppo pignoli nei confronti dei sentimenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Luna in Vergine ...

L'Oroscopo di domani sabato 3 agosto da Ariete a Vergine : parte bene il weekend per i Toro : L'oroscopo di domani sabato 3 agosto 2019 è pronto a 'sfornare' una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è la giornata d'inizio weekend, forse la più importante dell'intera settimana: curiosi di mettere in luce quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto della ...

Oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre : Capricorno instancabile - Cancro geloso : Nella settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dal Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, mentre Marte cambia domicilio dal Leone alla Vergine, dove vi sono anche Venere, Sole e Mercurio. Invece Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario ed Urano saranno nei gradi del Toro. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Cancro geloso Ariete: spendaccioni. Il passaggio ...

Oroscopo agosto per tutti i segni : successo per il Leone - soluzioni d'amore per la Vergine : Prosegue l'estate 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda il mese di agosto che ormai è iniziato? Leggiamo, di seguito le previsioni dettagliate riguardanti amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Stelle del mese di agosto per tutti i segni Ariete: il terzo mese della stagione estiva sarà particolarmente favorevole per voi. Con Venere e Marte dalla vostra parte potrete vivere delle ...

L'Oroscopo del 2 agosto : Scorpione confuso - Pesci agitati : L'oroscopo del 2 agosto è pronto a rivelare l'andamento della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali. Ad esempio, per i nativi del Cancro sarà una giornata speciale, mentre per lo Scorpione sarà confusa e agitata. Di seguito, le previsioni astrali da Ariete a Pesci. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – È una giornata interessante per rivedere una storia d'amore. I viaggi favoriscono l'intesa e danno un benessere di rilievo. ...