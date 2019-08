Operazioni al cervello con ipnosi senza anestesia | perché il paziente non sente dolore

Ipnosi - Operazioni chirurgiche al cervello senza anestesia : perché il paziente non sente dolore : Operare al cervello senza utilizzare l'anestesia e senza provare dolore è possibile attraverso l'Ipnosi, come dimostrano alcuni interventi eseguiti in Italia, l'ultimo a Legnano. Ma come fa l'Ipnosi a non farci sentire dolore? Vediamo insieme cosa c'è da sapere sull'ipnochirurgia, come funziona e quando.Continua a leggere