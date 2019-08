Oltre quattromila video pedopornografici sul pc | 48enne italiano arrestato in Spagna

Fonte : fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) L'uomo, originario del Casertano, è stato fermato dalla polizia spagnola alle Canarie su mandato di cattura emesso dalla magistratura italiana. Era scappato per sfuggire alla cattura dei carabinieri ed era pronto a trasferirsi in Brasile. Catturato in aeroporto a Tenerife con un biglietto già in tasca per il Paese sudamericano.

