Olimpiadi | a un anno da Tokyo 2020 lo sport italiano a caccia del pass per i Giochi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) L’Italia alledi Rio 2016 vinse 28 medaglie. Ma la metà degli atleti che tre anni fa misero un metallo al collo, a 365 giorni dai prossimiestivi dirischiano di non partire nemmeno per il Giappone. Le esultanze per le vittorie di Benedetta Pilato e Federica Pellegrini ai recenti Mondiale di nuoto, i più vincente di sempre per gli azzurri, non devono far illudere. L’Italia ha la consapevolezza di avere veterani ancora ai vertici, come la Divina, oro nei 200 stile libero, certezze più o meno granitiche come Gregorio Paltrinieri, la nazionale di pallanuoto, Simona Quadarella e atlete in fase di decollo come la 14enne tarantina d’argento nei 50 rana. Ma proprio da qui, paradossalmente, partono gli aspetti negativi se si guarda a: la specialità di Pilato non è contemplata nel programma olimpico. Preoccupante? No, se paragonato alle ...

