Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019), diciassettenne moscovita, èta ilanti Putin in Russia. Lo scrive l’Independent. In un’immagineta virale, la ragazza è stata fotografata mentre seduta davantilae la polizia da dietro la osserva.L’uso dellato unil governo di Putin: infatti simboleggiano il fatto che il presidente vieti le manifestazioni, andandola.Moscow, 29.07.2019pic.twitter.com/uSf8FIevJ1— Rolf Draht (@tweetedtimes) 30 luglio 2019“Volevo solo ricordare alla polizia che la nostra protesta è pacifica e non abbiamo armi, mentre loro ce le hanno. Mi sono seduta per terra e ho iniziato are i nostri diritti, specificando che è illegale che arrestino i manifestanti”, ha dettoal ...

HuffPostItalia : Olga Misik legge la costituzione e diventa il simbolo delle proteste pacifiche contro Putin - eliorlandi : RT @HuffPostItalia: Olga Misik legge la costituzione e diventa il simbolo delle proteste pacifiche contro Putin - emiliocontin : Olga Misik, la ragazza russa che sfida Putin leggendo la Costituzione -