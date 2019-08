Olga Misik | la 17enne che sfida Putin leggendo la costituzione | la sua foto diventa un

Fonte : fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) L'immagine diin ginocchio che legge ladavanti a un nutrito schieramento di poliziotti in assetto antisommossa e pronti a sgomberare tutti èta un simbolo per i tanti oppositori del governo russo che lamentano mancanza di libertà di espressione nel Paese. "Se la sola lettura dellaha creato tutto questo putiferio, questo la dice lunga sullo stato delle cose in Russia" ha sottolineato la giovane.

HuffPostItalia : Olga Misik legge la costituzione e diventa il simbolo delle proteste pacifiche contro Putin - SkyTG24 : Olga Misik, la 17enne legge la Costituzione e sfida Putin - AnarcoRadicale : RT @HuffPostItalia: Olga Misik legge la costituzione e diventa il simbolo delle proteste pacifiche contro Putin -