Nuovo scandalo calcioscommesse | quattro calciatori squalificati a vita NOMI e DETTAGLI

Matteo Salvini coinvolto in un Nuovo scandalo. E questa volta c’è di mezzo il figlio : Nuova bufera su Matteo Salvini, negli stessi giorni in cui il vicepremier è impegnato a presentare sui social dati, errati, su pena di morte e liberalizzazione delle armi negli Stati Uniti. Stavolta il problema per il leader della Lega arriva direttamente dal figlio, beccato su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima, come se fosse un giocattolo qualsiasi o un passatempo comune per tutti i teenagers. Le immagini sono state pubblicate ...

Le notizie del giorno – Retroscena Tomba su Mihajlovic - Nuovo scandalo scommesse - la seconda maglia della Juve : MALATTIA Mihajlovic, IL Retroscena DI ALBERTO Tomba – “Gli ho dato un abbraccio forte per messaggio, mi risponderà a breve e vi saprò dire. Ha caricato molto il Bologna, dalle ultime posizioni è arrivato a metà classifica. E’ grandioso”. Sono le dichiarazioni dell’ex campione di sci, Alberto Tomba, sulle condizioni di salute del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il tecnico in conferenza stampa ha confermato di ...

Nuovo scandalo calcioscommesse nel calcio italiano : aperta indagine per flusso anomalo - rischio ribaltoni! : Un Nuovo clamoroso terremoto rischia di sconvolgere il calcio italiano, l’ennesima estate di scandali potrebbe portare a nuovi ribaltoni anche di classifica, per adesso si tratta di una situazione embrionale ma che potrebbe portare delle conseguenze tra qualche settimana, un Nuovo caso di calcioscommesse. Nel dettaglio è stato riscontrato un flusso anomalo di scommesse sulla partita del campionato di Serie B Carpi-Crotone dello ...

Psg - Nuovo scandalo : nel mirino il trasferimento di Pastore - spinosa anche la situazione Neymar : nuovo scandalo che riguarda il Psg, il presidente Nasser Al-Khelaifi potrebbe infatti aver violato i regolamenti Fifa relativi al pagamento dell’agente di Javier Pastore, Marcelo Simonian in relazione al trasferimento del 2011. Come riporta il Guardian il numero uno del club parigino avrebbe firmato una lettera che aveva come destinatario il capo dello staff dello sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani chiedendo due milioni di euro al ...

Dieselgate - Nuovo scandalo in Germania - sotto accusa Audi e la KBA : Il Dieselgate rischia di avere nuovi sviluppi per il gruppo Volkswagen, e non solo. L'autorevole testata economica tedesca Handelsblatt e l'emittente pubblica bavarese Bayerischer Rundfunk hanno condotto un'inchiesta che getta nuove, pesanti ombre sull'Audi e ancor di più sui funzionari dell'autorità federale dei trasporti KBA, accusati esplicitamente di aver chiuso un occhio sulla condotta irregolare di alcuni tecnici della Casa di ...

Eliana Michelazzo dopo lo scandalo della Prati ho in mente un Nuovo progetto : Eliana Michelazzo è stata spite di un evento collaterale di ‘Miss Italia’ ‘Miss Sorriso Lazio 2019’, e ha rivelato succose novità che riguardano il suo futuro professionale. L’ex agente ha fatto sapere a tutti i fan di essere impegnata con un libro ed un film sulla vicenda che l’ha coinvolta assieme alle ormai ex amiche, Donna Pamela e Pamela Prati: Si è parlato di truffa e ci sono delle vittime. Ora sono in ...

Harry e Meghan - la ristrutturazione di Frogmore Cottage da 2 - 4 milioni di sterline scatena un Nuovo (ennesimo) scandalo : FQ Magazine Temptation Island, la ‘tentatrice’ Federica Lepanto (ex del Grande Fratello) fa spoiler sui social Il 6 maggio scorso si completava la ristrutturazione di Frogmore Cottage voluta dal principe Harry e dalla sua consorte Meghan Markle. I costi hanno raggiunto i 2,4 milioni di sterline (pari a 2,7 milioni di euro), tutti soldi sborsati ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine in Serie A - lutto per Agnelli e clamorosa richiesta di Icardi : E’ una giornata triste per il mondo Juventus e per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all’Allianz Stadium, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Agnelli ma è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Agnelli che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto della ...

Clamoroso scandalo combine - in ballo club e calciatori in Italia : spunta un Nuovo filone in Serie A - altro terremoto [NOMI e DETTAGLI] : Clamoroso nuovo scandalo che riguarda il calcio, ci sarebbe infatti anche un filone Italiano nell'”Operacion Oikos’ che nelle scorse settimane aveva portato all’arresto di dirigenti e calciatori per partite in Liga ed in Serie B spagnola. Adesso questo nuovo terremoto che potrebbe portare conseguenze, secondo quanto riportano i media spagnoli Marca, El Pais e “As” l’ex attaccante Carlos Aranda sarebbe ...