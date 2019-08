Nuovi rumor per Resident Evil 3 Remake al 2 agosto | Capcom recluta tester per provare il

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Da tempo si vocifera chesia effettivamente in lavorazione nelle fucine di casa. Dopo il grande successo del rifacimento del secondo capitolo - che su PC, PlayStation 4 e Xbox One ha superato il tetto delle 4 milioni di copie vendute -, è naturale che la software house giapponese voglia cavalcare l'onda della nostalgia. Allo stesso tempo, i fan della saga survival horror vorrebbero rivivere sulle piattaforme moderne le disavventure di Jill Valentine, ex agente S.T.A.R.S. in fuga da una Raccoon City ormai devastata dall'epidemia zombie, e condannata alla distruzione. In passato, il colosso di Osaka aveva dichiarato di essere fortemente interessato a mettere in cantiere il, mentre una fonte affidabile si diceva sicura che lo sviluppo del gioco fosse entrato nel vivo: Fonti mi hanno confermato che3 è attualmente in pieno sviluppo ma non ...