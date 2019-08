Non solo procuratori di professione Ormai ci sono anche papà | mamme | fratelli e mogli

Zuchtriegel (Paestum) : “Un museo deve fare ricerca - Non può vivere solo di marketing” : Il Fatto Quotidiano intervista Gabriel Zuchtriegel, appena confermato alla direzione del Parco Archeologico di Paestum. Quattro anni fa, quando gli fu dato incarico per il primo mandato, fu il direttore più giovane di Italia. Da allora ha lavorato incessantemente ed ha avvicinato il museo e gli Scavi al pubblico aumentando notevolmente il numero di visitatori. Zuchtriegel non nasconde la felicità nel sapere di essere stato ...

Salvini - Durigon (Lega) : “La parola ‘zingaraccia’? Non è dispregiativa - è solo un intercalare” : Spiegazione ‘sui generis’ fornita dal sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, alla espressione “zingaraccia’destinata alla ruspa“ utilizzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per definire una donna che, in un reportage del Giornale nel campo rom di via Monte Bisbino, alla periferia nord di Milano, viene immortalata mentre lo minaccia. Ospite di “In Onda”, su La7, Durigon commenta: “Io penso che, ...

Giulia De Lellis su Instagram : 'Ho letto solo due libri in vita mia e Non me ne vergogno' : La nuova sfida professionale di Giulia De Lellis, continua a far discutere: a molti, infatti, non è andato giù il fatto che l'influencer abbia scritto un libro per Mondadori pur non essendo un'appassionata del genere. A chi le ha puntato il dito contro per aver accettato di raccontarsi in un romanzo in uscita a metà settembre, la romana ha risposto con la sua solita leggerezza in alcuni video apparsi su Instagram. Giulia svela i primi ...

Dal primo ottobre Non si venderanno più biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Solo due figli per Non inquinare : Valeria Braghieri Metteranno al mondo Solo due figli per non inquinare il pianeta. Va bene che sono assemblati in maniera anomala, che lei è più cinematografica che reale, che di inglese non ha manco un capello, che ha un padre impresentabile, che è allergica alle calze e che dovrà trascorrere l'estate a ripetizioni (dalla Regina) come una qualsiasi liceale rimandata; e va bene che lui ha i capelli rossi come non si è ancora capito ...

Ounas – Non solo il Lille - si fa avanti un club di Serie A : Ancora non è noto il futuro di Adam Ounas, oltre al Lille anche una squadra italiana con ottimi rapporti con Adl si fa avanti per il Campione d’Africa. Ounas – Sul franco-algerino piomba il Cagliari che, dopo l’affare Rog, punta a strappare anche l’esterno azzurro ma ha pronta anche un’alternativa. Adam Ounas, dopo non aver quasi mai giocato con Sarri, ha aumentato il minutaggio con Ancelotti ed, in alcune ...

Flavio Insinna raddoppia - Non solo L'Eredità : la decisione in Rai - che cosa gli affidano : L'organizzazione della serata di premiazione di Miss Italia Celebration 80, che andrà in onda il prossimo 6 settembre, in diretta da Jesolo, ha fin da subito creato qualche grattacapo. In principio, il faticoso ritorno in Rai, Poi l'estenuante ricerca di un presentatore. Blogo ci ha infatti tenuti a

Xbox Scarlett Non è solo grafica e risoluzione migliori ma punterà anche sul "feeling" dei giochi : Nel corso dell'attuale generazione di console si è parlato con parecchia insistenza di risoluzione e impatto visivo e soprattutto le console mid-gen hanno spinto sulla "battaglia" per raggiungere il 4K nativo o meno che sia. Cosa possiamo aspettarci da Xbox Scarlett e PS5? Uno scontro ancora una volta a livello di risoluzione o un focus su altre aree a conti fatti molto più interessanti?Sicuramente la potenza maggiore di queste console garantirà ...

OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel : ecco le patch di agosto - e Non solo - con Oxygen OS 9.5.11 : OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel col nuovo aggiornamento Oxygen OS 9.5.11 e integra le patch di sicurezza di agosto, nonostante non siano ancora state rilasciate da Google. L'articolo OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel: ecco le patch di agosto, e non solo, con Oxygen OS 9.5.11 proviene da TuttoAndroid.

Arisa spiega perché porta i capelli rasati : "Non solo per stile - tendo a strapparli" : Come porti i capelli, bella Arisa? È quello che si chiedono in molti ogni qualvolta che la cantante di Sincerità decide di cambiare look e di mostrarsi sui social con una nuova acconciatura. Dall'iconico caschetto di Sanremo 2009, alla lunga parrucca liscia castana che tante polemiche scatenò tra i fan, Arisa non ha mai nascosto una particolare indole trasformista. Tuttavia, dietro al desiderio di un nuovo taglio, non c'è sempre un'esigenza ...

Succhi 100% arancia - ancora molte le false credenze sulla loro composizione : Non solo vitamina C : Opinioni diverse e spesso errate sulla composizione e sui positivi aspetti nutrizionali dei Succhi di frutta 100%, dotati di una normativa europea che – ricordiamo – proibisce l’aggiunta di zuccheri1. Secondo una ricerca IPSOS, solo il 37% dei professionisti del settore è consapevole che il succo 100% frutta è ottenuto solo dalla frutta, senza ulteriori aggiunte. Al contrario, il 28% e il 47% degli intervistati credono rispettivamente che ...

Calciomercato Fiorentina - Non solo Boateng e Lirola : Nainggolan è più vicino - la situazione : Calciomercato Fiorentina, toscani scatenati in questi ultimi giorni. Dopo i colpi Boateng e Lirola (per il primo è arrivata l’ufficialità, per il secondo è attesa a breve), si fa sempre più interessante la situazione relativa a Nainggolan. Sembra proprio che il centrocampista abbia dato la sua disponibilità a trasferirsi in viola e nelle ultime ore si sarebbe intensificati i contatti fra i toscani e l’Inter per la cessione in ...

Mercato Juventus - Non solo Lukaku : ecco il nuovo attaccante - 7 cessioni : Mercato Juventus- Continua a tener banco il capitolo Lukaku-Dybala. Scambio pronto ad entrare nel vivo e che potrebbe viaggiare verso la definitiva fumata bianca nel corso delle prossime ore. L’affare dipenderà dalla scelta di Dybala e dalla sua decisione. Scambio che se confermato si concretizzerà entro pochi giorni per l’8 agosto scadrà il Mercato della […] More