Netflix Italia il catalogo Serie Tv | aggiunte Dear White People 3 e Derry Girls 2

Netflix Italia : le novità di agosto : La seconda stagione di "Mindhunter", la terza di "Glow", una manciata di buoni film e nuove serie da Giappone e Irlanda del Nord, tra le altre cose

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : aggiunta l'ultima stagione di Orange is the New Black

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Unbelievable su Netflix dal 13 settembre : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

A che ora esce La Casa di Carta 3 in Italia e negli altri Paesi il 19 luglio su Netflix - dopo l’evento di piazza Affari a Milano : Per gli abbonati che si stessero chiedendo a che ora esce La Casa di Carta 3 in Italia venerdì 19 luglio, la risposta è semplice: come la stragrande maggioranza delle nuove uscite, sarà disponibile su Netflix dalle 9.00 del mattino del giorno del debutto. Come sempre, Netflix rilascerà l'intera stagione in un sol colpo: gli 8 episodi che compongono questa terza parte della serie spagnola, inizialmente non prevista ma poi rinnovata da Netflix ...

«Luna Nera» : cosa sappiamo della nuova serie italiana di Netflix : Luna NeraLuna NeraLuna NeraLuna NeraLe riprese, realizzate fra gli studi di Cinecittà e Canale Monterano, fra il castello di Montecalvello e il Parco degli Acquedotti, si sono appena concluse. Dopo la delicata fase di post-produzione Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, sarà finalmente pronta e disponibile sulla piattaforma nei primi mesi del 2020. Si tratta di un fantasy, di un dramma in costume con protagonista la giovane ...

Luna Nera - la nuova serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Luna Nera - fine riprese serie italiana Netflix : anticipazioni - trama - cast : Sono appena terminate a Cinecittà le riprese di Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, che sarà disponibile da inizio 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La fiction Fandango racconta di Ade, una levatrice di 16 anni che, nell'Italia del XVII secolo, in seguito alla morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è ...

«Zero» : la nuova serie originale italiana di Netflix (fantasy) : Netflix Italia non si ferma e, dopo l’annuncio di Summertime, Luna Nera, Curon e l’adattamento del romanzo di Marco Missiroli Fedeltà, si arricchisce di un nuovo prodotto originale. Si chiama Zero ed è la prima serie con protagonisti degli attori neri italiani. Il progetto, che parte da un’idea del giovane scrittore Antonio Dikele Distefano, ruota attorno a un ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione dotato ...

Zero - Netflix annuncia una nuova serie tv italiana ideata da Antonio Dikele Distefano : Zero, Netflix annuncia una nuova serie tv originale italiana ideata da Dikele Distefano, con un cast di italiani di origini africane. (VIDEO)Non c’era un periodo storico migliore per l’ultimo annuncio da parte di Netflix, si tratta di una serie che porterà il pubblico italiano verso l’esplorazione di culture diverse, in un constesto familiare, Milano. Il servizio streaming americano ha infatti annunciato la realizzazione di una ...

'Zero' - la nuova serie italiana su Netflix : La storia di un ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione, con uno straordinario superpotere

Netflix - Zero nuova serie originale italiana (VIDEO) : Proprio mentre a Milano è in corso la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali 2019 della Rai, Netflix ha annunciato una nuova serie originale italiana dal titolo Zero. Da un'idea di Antonio Dikele Distefano, stella nascente nel panorama editoriale italiano, Zero racconta la storia di un timido ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione con uno straordinario superpotere. Un moderno supereroe che riuscirà ad ...