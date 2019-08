Nel Regno Unito i Liberaldemocratici hanno vinto le elezioni suppletive nel collegio di

Stiratura del seno : ancora praticata in Africa ma anche Nel Regno Unito : Le mutilazioni genitali femminili (MGF) sono un problema grave, che affligge gran parte dell'Africa, ma non sono le uniche pratiche barbare e non necessarie nei confronti delle donne. Forse non tutti conoscono la Stiratura del seno (breast ironing) o appiattimento del seno, che comporta il bruciare e martellare il seno di una ragazza usando oggetti caldi, tra cui pietre e martelli, per un periodo di tempo (a volte anni), nel tentativo di ...

La Liga ha annullato il bando per i diritti Tv Nel Regno Unito : Liga diritti Tv Regno Unito – La Liga spagnola ha deciso di ritirare il bando per l’assegnazione dei diritti di trasmissione della massima serie calcistica spagnola nel Regno Unito e in Irlanda dopo aver ricevuto «nessuna offerta soddisfacente». L’ente aveva fissato il 25 luglio come data di scadenza per la presentazione delle offerte per una […] L'articolo La Liga ha annullato il bando per i diritti Tv nel Regno Unito è stato ...

Migliaia di polli morti di caldo Nel Regno Unito nella giornata più bollente di sempre con quasi +39°C [FOTO] : Immagini spiacevoli mostrano Migliaia di polli morti, uccisi dal troppo caldo, in un allevamento di pollame nel giorno più caldo di sempre nel Regno Unito. Gli animali sono uccisi dal caldo che ha sfiorato i +39°C giovedì 25 luglio nell’allevamento Moy Park di Newton on Trent, nel Lincolnshire. Secondo quanto riportato, gli operai hanno dovuto rimuovere le povere bestie tramite l’uso di carriole dopo che i loro corpi erano stati ammassati ...

Nel Regno Unito le cattedrali vengono convertite in campi da golf : Roma. Ha scritto Michel Onfray in “Decadenza” che l’avventura della Sagrada Familia di Barcellona è emblematica: “Decisa e cominciata nel XIX secolo, continuata ma mai riuscita a essere terminata nel XX secolo, comunque benedetta da un Papa che ha abdicato nel XXI secolo, e poi teatro di un attentat

Caldo senza precedenti Nel Regno Unito - il Met Office rivede i dati : record assoluto con i +38 - 7°C di Cambridge del 25 luglio : record storico di Caldo estivo battuto anche nel Regno Unito, nella giornata europea di giovedì 25 luglio caratterizzata da Caldo estremo, che ha prodotto primati anche in Paesi come Olanda e Germania e in città come Parigi. Lo certifica oggi il Met Office britannico, rivedendo i dati inizialmente diffusi. Il picco assoluto è stato raggiunto a Cambridge con +38,7°C, ossia la massima più elevata mai registrata sull’isola da quando esistono ...

Ondata di caldo in Europa - possibile nuovo record assoluto per il Regno Unito : trasporti Nel caos - voli cancellati - treni sospesi : La terribile Ondata di caldo africano che ha colpito l’Europa centro-occidentale ha fatto sentire i suoi effetti anche sul Regno Unito, dove è stata registrata la più alta temperatura di sempre per il Paese: +38,7°C al Giardino Botanico di Cambridge, secondo i dati del Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale. Ieri si era parlato di +38,1°C, ma oggi il Met ha detto che il nuovo dato sarà verificato nei prossimi giorni, per verificare se ...

Atalanta - i convocati di Gian Piero Gasperini per la tournée Nel Regno Unito : Atalanta, anteprima della grande stagione che attende i bergamaschi. La troupe di Gasperini va in tournée nel Regno Unito. Questi i convocati del tecnico degli orobici, ben 24. 99 Barrow, 21 Castagne, 90 Colley, 15 De Roon, 19 Djimsiti, 11 Freuler, 95 Gollini, 10 Gomez, 8 Gosens, 33 Hateboer, 41 Ibañez, 72 Ilicic, 18 Malinovskyi, 5 Masiello, 9 Muriel, 55 Okoli, 6 Palomino, 88 Pasalic, 22 Pessina, 7 Reca, 31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, ...

Iran - tensione alle stelle Nello Stretto di Hormuz : 23 marinai a bordo della Stena Impero - arriva nave da guerra del Regno Unito : Escalation di tensione nel Golfo, con l’Iran che lancia una nuova provocazione: i Guardiani della Rivoluzione hanno sequestrato due petroliere britanniche nelle acque dello Stretto di Hormuz: una, la Mesdar battente bandiera liberiana, e’ stata liberata poco dopo; ma la Stena Impero, che batte bandiera britannica, costruita nel 2018 e con una stazza di quasi 30 mila tonnellate, e’ ancora nelle mani dei Pasdaran. Il governo ...

Lo scienziato Alan Turing apparirà sulle nuove banconote da 50 sterline Nel Regno Unito : Lo scienziato britannico Alan Turing apparirà sul retro delle nuove banconote da 50 sterline nel Regno Unito. La nuova banconota, che entrerà in circolazione a partire dal 2021, sarà l’ultima di una serie prodotta dalla Banca centrale del Regno Unito

Saverio Raimondo Nel Regno di Myss Keta : Ecco in anteprima un episodio della nuova puntata di “CCN - Comedy Central News”, il late show satirico di Saverio Raimondo, in onda venerdì sera su Comedy Central - (© Riproduzione riservata) Myss Keta, la signora oscura della musica rap che nasconde la sua faccia in ogni video ma ha già conquis

Jaguar Land Rover : accelerato il processo di elettrificazione - Nel Regno Unito la costruzione di una nuova gamma : Jaguar Land Rover accelera il processo di elettrificazione delle proprie vetture: una nuova gamma di modelli sarà costruita nel Regno Unito Jaguar Land Rover ha presentato i piani di produzione di una nuova gamma di veicoli elettrici, che saranno costruiti nel suo impianto di Castle Bromwich, nel Regno Unito. L’annuncio rappresenta un altro significativo step dell’impegno dell’azienda nel voler offrire ai propri clienti versioni ...

Sciacca regno di Dolce & Gabbana : “La Sicilia Nel cuore” : Dolce e Gabbana scelgono Sciacca per la sfilata di alta moda maschile. Dopo aver dato spettacolo a Palma di Montechiaro e nella Valle dei Templi di Agrigento, D&G hanno presentato a Sciacca la collezione maschile autunno-inverno 2019. Così l’alta sartoria maschile di Dolce & Gabbana ieri sera nel centro storico di Sciacca. Come è accaduto per altre cittadine della Sicilia, anche il borgo marinaro in provincia di Agrigento è diventato il ...

Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e sfruttamento di persone : Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e sfruttamento di persone. Gli 8 condannati sono tutti cittadini polacchi che vivevano nel Regno Unito. sono stati ritenuti colpevoli di aver attratto nel Regno Unito

TikTok è sotto inchiesta Nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...