Nel Barese | moglie uccide il marito a coltellate | si stavano separando

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Emanuela Carucci Il delitto è avvenuto sulle scale del condominio dove l'uomo viveva con una nuova compagna Una donna, al culmine di una lite, ha ucciso ailad Acquaviva delle Fonti, un Comune in provincia di Bari. I due si. Probabilmente la donna non accettava la fine del loro matrimonio.La vittima è Francesco Armigero, un uomo di 30 anni. L'omicidio è avvenuto in uno stabile di via Monsignor Laera, sulle scale, dove l'uomo viveva con un'altra donna. Il delitto è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera. Secondo quanto si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno", fatale è stato un unico fendente al fianco. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Miulli di Acquaviva, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto mentre veniva trasportato al nosocomio pugliese. Sul ...

