‘Ndrangheta | blitz all’alba | scovato e arrestato boss Domenico Crea | latitante dal 2015

‘Ndrangheta - 368 kg di cocaina in veliero dalla Colombia a Genova : le immagini del blitz degli agenti : Le immagini dell’operazione della Guardia di finanza di Genova che, in collaborazione con la Dea (l’agenzia antidroga statunitense), ha sequestrato 368 chili di cocaina, oltre 953mila euro in contanti e arrestato tre italiani per importazione di droga dal Sudamerica. Tra i tre c’è un affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Alvaro di Sinopoli (Reggio Calabria). L’operazione era finalizzata al contrasto delle narcomafie. ...