‘Ndrangheta | arrestato il boss latitante Domenico Crea

‘Ndrangheta - la lettera del direttore di Aosta Cronaca al consigliere arrestato : “Fa male saperti in carcere” : “In Valle e a San Giorgio Morgeto sono in tanti ad aspettarti per ringraziarti per ciò che hai fatto e farai per le nostre comunità. A san Giorgio ti aspettano per la processione alla Madonna di Polsi che ogni anno organizzavi per essere presente il 2 settembre giorno in cui ricorre la Festa”. Lo scrive il direttore della testata locale Aosta Cronaca, Piero Minuzzo, in una lettera pubblicata sul giornale online il primo giorno ...