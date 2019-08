' Ndrangheta | arrestato boss Domenico Crea Capo cosca era latitante dal 2015

‘Ndrangheta - blitz all’alba : scovato e arrestato boss Domenico Crea - latitante dal 2015 : Alle prime luci dell'alba di venerdì il blitz della polizia in una villetta di Santa Domenica in Provincia di Vibo Valentia. Domenico Crea è considerato a capo della cosca di 'ndrangheta operante nell'area di Rizziconi. La svolta nella serata di giovedì quando a seguito di appostamenti si è avuta la certezza della presenza del latitante all'interno dell'abitazione.Continua a leggere

‘Ndrangheta - arrestato il boss Domenico Crea : era latitante dal 2015. Dovrà scontare 21 anni di carcere per associazione mafiosa ed estorsione : Si trovava in una villetta a Santa Domenica di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, con la moglie e le due figlie. È finita così la latitanza di Domenico Crea, figlio del patriarca di Rizziconi, il boss Teodoro Crea. La squadra mobile di Reggio Calabria, supportata dagli agenti dello Sco e della questura di Vibo, lo ha arrestato stamattina all’alba al termine di un’indagine avviata nel 2015 quando il boss di 37 anni, si è dato alla macchia in ...

‘Ndrangheta - arrestato il boss latitante Domenico Crea : ‘Ndrangheta, arrestato il boss latitante Domenico Crea L’uomo, 37 anni, era ricercato dal 2015 ed è stato condannato in via definitiva a 21 anni di reclusione per associazione mafiosa ed estorsione. La polizia lo ha individuato in una villetta di Santa Domenica di Ricadi (Vibo Valentia) Parole chiave: ...

Colpo alla 'Ndrangheta : arrestato Domenico Crea : Luca Sablone Era stato condannato in via definitiva a 21 anni di reclusione: trovato in una villetta a Santa Domenica con la moglie e le due figlie minori Alle prime luci dell'alba è stato arrestato Domenico Crea, capo della n'drina di Rizziconi e latitante dal 2015; era inserito nell'elenco del Ministero dell'Interno dei latitani più pericolosi. La sinergia tra il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reggio ...

Domenico Crea - arrestato boss della 'Ndrangheta : La polizia ha arrestato il latitante Domenico Crea, 37 anni, di Cinquefrondi, capo della cosca di Rizziconi e zone limitrofe, collegata e imparentata con la potente famiglia Alvaro di Sinopoli.Era ricercato dal 2015 quando fu emessa una misura cautelare per associazione mafiosa e estorsione dopo la condanna in primo grado a 15 anni di reclusione emessa dal Tribunale di Palmi.Da allora Crea è stato colpito da numerosi provvedimenti per ...

‘Ndrangheta - la lettera del direttore di Aosta Cronaca al consigliere arrestato : “Fa male saperti in carcere” : “In Valle e a San Giorgio Morgeto sono in tanti ad aspettarti per ringraziarti per ciò che hai fatto e farai per le nostre comunità. A san Giorgio ti aspettano per la processione alla Madonna di Polsi che ogni anno organizzavi per essere presente il 2 settembre giorno in cui ricorre la Festa”. Lo scrive il direttore della testata locale Aosta Cronaca, Piero Minuzzo, in una lettera pubblicata sul giornale online il primo giorno ...

'Ndrangheta : gip - 'consigliere arrestato uomo di fiducia di Spagnolo' (2) : (AdnKronos) - Inoltre, nel corso della campagna elettorale per le amministrative di Lanate Pozzolo, "operava come trait d'unin tra gli esponenti della cosca mafiosa e gli esponenti politici locali. Numerose sono le conversazioni riportate dalle quali emerge come egli sia stato individuato direttamen

'Ndrangheta : gip - 'consigliere arrestato uomo di fiducia di Spagnolo' : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - C'è anche il consigliere comunale di Ferno (Varese) Enzo Misiano tra gli arrestati dell'ultima inchiesta sulla 'Ndrangheta coordinata dalla Dda di Milano. Secondo gli inquirenti "in più occasioni" avrebbe svolto il ruolo di "intermediario tra il mondo politico ed alcuni

'Ndrangheta in Emilia/ Arrestato Giuseppe Caruso - FdI - - Meloni : 'Sconcertati' : 'Ndrangheta in Emilia Romagna, 16 persone arrestate fra cui Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza

'Ndrangheta - arrestato il presidente del consiglio comunale di Piacenza : Maxi blitz contro la 'Ndrangheta in Emilia. In manette anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza Giuseppe Caruso: le intercettazioni. (Lapresse) Redazione ?

'Ndrangheta IN EMILIA/ Arrestato Giuseppe Caruso - FdI - "Io ho mille amicizie…" : 'NDRANGHETA in EMILIA Romagna, 16 persone arrestate fra cui Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale di Piacenza

Giorgia Meloni - lezioni all'Italia : il suo big arrestato per 'Ndrangheta - "Fratelli d'Italia parte civile" : Si dice "sconcertata", Giorgia Meloni, per l'arresto di Giuseppe Caruso, esponente di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio comunale di Piacenza coinvolto nel blitz che ha colpito alcuni esponenti della 'ndrangheta in Emilia Romagna. "Grazie alle Forze dell'ordine e alla magistratura per la m

Colpo alla 'Ndrangheta in Emilia : arrestato Giuseppe Caruso presidente del consiglio comunale di Piacenza : Sedici le misure cautelari emesse per presunti appartenenti alla famiglia Grande Aracri di Cutro: tra i destinatari anche il boss Francesco Grande Aracri, già condannato per associazione mafiosa, e i figli Salvatore e Paolo. Salvini: "Avanti tutta contro i clan"

Piacenza - ‘Ndrangheta : arrestato presidente consiglio comunale : Le mani della 'ndrangheta sul consiglio comunale di Piacenza? Il presidente dell’assise cittadina Giuseppe Caruso è stato arrestato nella notte nell’ambito di una mega operazione della polizia contro le presunte infiltrazioni mafiose collegate al potente clan crotonese, originario di Cutro, Grande Aracri. Il presidente del consiglio comunale di Piacenza secondo gli inquirenti farebbe parte di una organizzazione che operava tra le province di ...