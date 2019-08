Napoli ed Inter sveglia! Juventus ha già ucciso la prossima serie A

CorSport : “Icardi al Napoli - la curiosa richiesta dell’Inter”. Il retroscena : CorSport: “Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter” Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ rivela un interessante retroscena legato alla cifra che i nerazzurri chiedono al Napoli per l’ attaccante argentino. “Chiamatelo effetto Pepé. Una conseguenza collaterale piuttosto importante che, dopo il danno di aver perso il ...

Il Mattino – Muro contro muro Icardi-Inter - il Napoli aspetta e fissa il budget : Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter Il Mattino – muro contro muro Icardi-Inter, il Napoli aspetta e fissa il budget. Si inasprisce la contesa tra l’ attaccante argentino e la società nerazzurra. Da un lato Maurito ed il suo entourage, forti delle offerte già ricevute e di un contratto che gli garantisce un lato stipendio per altre 3 stagioni. Dall’ altro l’ Inter, a caccia di un attaccante a cui però ...

Sorteggio gironi Champions League 2020 : le fasce e le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta : Come sarà la Champions League 2019-2020 per le squadre italiane? Questa è la domanda che, con quasi un mese di anticipo, tendono a farsi non solo i tifosi di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, ma anche gli appassionati in generale del calcio di casa nostra. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Queste sono le fasce (provvisorie): in grassetto le formazioni già qualificate alla fase a gironi. PRIMA FASCIA: Barcellona, Bayern ...

Gazzetta : Icardi chiude al Napoli - vuole solo Juve o Inter : Nulla è cambiato per Icardi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’argentino non ha mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi Napoli. Questo è quello che emerge nelle ultime ore in cui la Juve sta chiudendo lo scambio tra Dybala e Lukaku, che di fatto chiude la porta ad un possibile arrivo di Mauro in bianconero. Una realtà che, a quanto pare, non è mai mutata fin dal primo momento. Icardi vuole solo la Juve o ...

Inter - Icardi resta in uscita : il Napoli penserebbe a lui per l'attacco : Il nome di Mauro Icardi continua a caratterizzare questa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino è stato messo praticamente fuori rosa dall'Inter con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, che hanno dichiarato come sia fuori dal progetto. L'attaccante, però, ha già fatto sapere di non essere disposto ad accettare trasferimenti all'estero, rifiutando Arsenal e Atletico Madrid. Il suo futuro sarà in ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Calciomercato Napoli : ora c'è solo l'Inter a separare Icardi dagli azzurri : Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli può sbloccarsi in quanto a separare il calciatore dagli azzurri resterebbe solo l'Inter. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere il colpo, ma la situazione è ormai chiara a tutti. Infatti, visto e considerato che la Juventus è vicinissima a concludere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester Utd, la società ...

CorSport : Obiettivo Icardi. Il Napoli finge distacco ma è interessatissimo : Il Napoli non ignora James Rodriguez, non dimentica Lozano. Ma guarda ad Icardi come una priorità. È quanto scrive il Corriere dello Sport. e Maurito è qualcosa da maneggiare con cura, al centro di un groviglio di vicende che toccano Torino, Milano, Manchester, Parigi e Roma. Ci sono stati più contatti. De Laurentiis ha parlato con Marotta. Prima ancora, Giuntoli aveva parlato con Wanda Nara. “una situazione che sta per evolversi, che ha bisogno ...

Quote scudetto 2020 – Napoli ed Inter lontanissime dalla Juventus - tutti i numeri : Manca meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A, le rose delle società sono in divenire. Nonostante ciò l’ANSA ha pubblicato quella che è la foto sulle Quote scudetto 2020 della Snai. Quote scudetto 2020- Juve strafavorita, il Napoli a 5. Quote scudetto 2020 “dalla prima giornata alla fine del campionato il salto è breve sulla lavagna delle Quote: sul tabellone scudetto gli analisti Snai votano espressamente ...

Calcio - il calendario 2019/20 : alla seconda Juve-Napoli e Lazio-Roma; Milan-Inter alla 4a : La prima giornata: Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan. Chiusura col botto: Roma-Juve, Inter-Atalanta e Lazio-Napoli all'ultima.

Calendario Serie A - l’analisi dopo il sorteggio : inizio difficile per Juve e Napoli - favorevole ad Inter e Milan : Sono andati in scena nella giornata di oggi i calendari validi per il prossimo campionato si preannuncia una stagione scoppiettante, tutti a caccia della Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi ma dovranno fare i conti con Napoli e Inter, due squadre che si stanno rinforzando, poi non bisogna sottovalutare il Milan e le due squadre romane, la Roma e la Lazio, proverà a confermarsi anche l’Atalanta, così come si ...

Sorteggi di A - il calendario : Napoli avvio da incubo - Inter finale tremendo : La Juventus debutterà in campionato in trasferta contro il Parma. Lo ha stabilito il calendario della Serie A 2019-2020, svelato oggi a Milano. Sempre nella 1/a giornata, in programma il 24 e 25 agosto prossimi, spiccano Fiorentina-Napoli, Inter-Lecce e Roma-Genoa. TUTTO il calendario del campionato

Calendario Serie A - tutte le giornate : la Juventus inizia contro il Parma - la penultima Napoli-Inter : Grande attesa per il sorteggio valido per il campionato di Serie A, si avvicina l’inizio di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Tutti a caccia della Juventus, i bianconeri sono ancora una volta i netti favoriti alla vittoria finale ma Napoli ed Inter si sono rinforzate nettamente e sono pronte a lottare. Si preannuncia scoppiettante anche la corsa alla corsa Champions League, in corsa anche l’altra squadra di Milano, ...