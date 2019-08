Nainggolan sarebbe ormai vicinissimo al ritorno a Cagliari

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) La notizia era nell'aria da qualche tempo, adesso sta per diventare realtà. Il Ninja torna in Sardegna, nella sua amatadove si é sposato ed ha avuto una figlia. Dopo le esperienze a Roma con i giallorossi e quella con l'Inter, Radjatorna alle origini. Antonio Conte aveva manifestato la sua idea di calcio, un progetto che non prevedeva la presenza del belga. Il Ninja ha provato a convincerlo, ma poi si è dovuto arrendere alla realtà ed ha chiesto quindi di essere ceduto. L'Inter ha ricevuto offerte interessanti dalla Cina ed anche da qualche club italiano. Tra questi la Fiorentina pare sia stata quella che avrebbe avanzato la miglior proposta. Prestito secco Il Ninja non ha accettato nessuna offerta, la sua intenzione era quella di restare all'Inter. L'unica soluzione gradita per luistata il. Tramite il suo procuratore Alessandro Beltrami lo ha ...

