NAINGGOLAN AL CAGLIARI Criniti | ' Tocca a Radja ritrovare la sua immagine'

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ No di Cavani - NAINGGOLAN a Cagliari! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Nainggolan a un passo dal Cagliari, il belga pronto a tornare in Sardegna in prestito, Ultime notizie,

Serie A - rumors mercato 1 agosto : NAINGGOLAN verso Cagliari - Cancelo potrebbe partire : Anche giovedì 1 agosto è stata una giornata convulsa per il calciomercato in Serie A, con voci e rumors che si sono susseguiti uno dietro l'altro. L'argomento del giorno è sempre il valzer delle punte: Higuain, Icardi, Dybala, Lukaku e Dzeko continuano a tenere banco, la loro destinazione è sempre più incerta. Ma nel frattempo altre squadre non stanno perdendo tempo e hanno portato a casa dei rinforzi importanti. Facciamo il punto della ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime su NAINGGOLAN-Cagliari e su Dybala-Lukaku : Nainggolan-Cagliari – Dopo la possibilità Fiorentina nella giornata di ieri, la destinazione di Radja Nainggolan sembra essere di nuovo il Cagliari. Il belga vuole tornare in Sardegna, si lavora con l’Inter per il prestito. Il presidente dei rossoblu Giulini, dopo aver parlato con i dirigenti nerazzurri nella loro sede, ha affermato che “riaggiornerermo domani”. Dybala-Lukaku – oggi la Joya è rientrata a ...

Calciomercato 26 luglio venerdì : Dybala-Tottenham - maxi offerta da 90 milioni. Cagliari - torna NAINGGOLAN? Napoli-Pepè - ci siamo! : Calciomercato 26 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 26 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta cash da 90 milioni di euro ai bianconeri per Paulo Dybala. Paratici potrebbe valutare il da farsi e aprire potenzialmente alla clamorosa cessione. In entrata occhi puntati su Chiesa […] L'articolo Calciomercato 26 luglio venerdì: ...

