Musica per Roma | chiude stagione | oltre 100mila spettatori

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019)– Si conclude con100.000la doppiadella Fondazioneperall’Auditorium Parco dellae Casa del Jazz. IlSummer Fest, in cui la cavea del Parco dellae’ stata per piu’ di un mese palcoscenico di 30 concerti, ha registrato 85.000. Ben 9 i sold out: dalla doppietta dei Maneskin che da soli hanno totalizzato 10 milaa quelli de Il Volo, Take That, Toto, Gazzelle, Tears for Fears, Thom Yorke e Fiorella Mannoia. Alla Casa del Jazz glidi Summertime 2019 sono quasi raddoppiati rispetto ad un anno fa,18.000, segnando il record assoluto di presenze estive. La rassegna di 31 concerti e spettacoli dei quali 11 all’interno della XXIX edizione del Festival I Concerti nel Parco Estate 2019, si e’ aperta con il sold out storico di Gary Clark Jr. seguito da quelli di ...

