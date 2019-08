Mountain bike | Coppa del Mondo Val di Sole 2019 | Mathieu Van der Poel e Jolanda Neff

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) Si è aperta ufficialmente la tappa italiana didelUCI MTB in Val di. La rassegna intercontinentale trentina, in programma da oggi a domenica 4 agosto, è stata inaugurata, come di consueto, dalla doppia prova sia maschile che femminile del Cross-country Short Track che ha regalato la prima giornata di grande spettacolo nello scenario senza paragoni di Commezzadura sull’impegnativo percorso XC che ha messo alla prova i rider su sezioni tecniche e veloci e una pioggia che ha reso ancor più difficile il tracciato. Grandissimo show sia al maschile che al femminile per il campione olandeseVan der(Corendon-Circus), il giovane olandese mattatore di questadel, e poi per la svizzera(Trek Factory Racing). Quinta Eva Lechner. Apriamo la cronaca dello short track con gli uomini. Partenza a tutta per il campione brasiliano Henrique ...

