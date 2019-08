Moto GP | Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 | come vederlo in Tv e in Streaming

Motocross - GP Belgio 2019 : Tim Gajser ha ormai il titolo in tasca - sarà grande spettacolo a Lommel : Il 14esimo round del Mondiale Motocross 2019 è pronto ad aprire le danze con il Gran Premio del Belgio, sul leggendario circuito dal fondale sabbioso di Lommel. Per molti protagonisti si tratta della vera e propria gara di casa, dato che la maggior parte dei protagonisti di MXGP e MX2 vive nelle vicinanze di questa pista. Nel corso dell’ultimo fine settimana è stato Romain Febvre del team Monster Energy Yamaha Factory MXGP a conquistare la ...

Migranti - dalla Motovedetta Gregoretti il primo sbarco : una donna incinta e la sua famiglia : L'imbarcazione è a poche miglia dal porto di Catania in attesa di indicazioni dal Viminale. Salvini: "Nessuno sbarcherà"

F1 Gran Premio di Germania - Hamilton in pole. Disastro Ferrari : Vettel ko per un guasto al Motore - Leclerc solo decimo : Il campione del mondo in carica e leader del Mondiale, Lewis Hamilton, ha conquistato la quarta pole position consecutiva e domani partirà per primo nel Gran Premio di F1 di Germania. L’inglese della Mercedes ha girato in 1’11″767, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’12″113) e il finlandese Valtteri Bottas (1’12″129). Giornata da dimenticare invece per le Ferrari entrambe bloccate da ...

Migranti : Motovedetta Guardia costiera con 135 naufraghi a bordo in rada a Catania : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - E' in rada a Catania, come apprende l'Adnkronos, la motovedetta 'Gregoretti' della Guardia costiera con a bordo i 135 naufraghi soccorsi in mare nei iorni scorsi. Cinquanta Migranti sono stati soccorsi dopo l'allarme lanciato dal peschereccio 'Accursio' che non ha mai

Migranti : Presidente Ars - 'encomio solenne a comandante Motopesca' : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Carlo Giarratano, comandante del motopesca "Accursio", ha soccorso in mare con l'aiuto del suo equipaggio decine di #Migranti alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compie

Migranti : comandante Motopesca a Mediterranea - 'Non ci giriamo dall'altra parte' : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Nemmeno noi, come voi, ci giriamo dall'altra parte". Così, il comandante del motopesca 'Accursio Giarratano', Gaspare Giarratano, che ieri ha salvato 50 naufraghi in mare, parlando al telefono con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. La ong ha annunciato che d

Motopesca italiano porta in salvo 50 migranti : “Lo facciamo per mio figlio - morto a 15 anni” : Le parole dell'armatore dell'Accursio Giarratano, il motopeschereccio di Sciacca che è rimasto 18 ore in mare aperto dopo aver soccorso 50 migranti in difficoltà a bordo di un gommone. Dopo essere approdati a Lampedusa ha detto: "Rifarei tutto. Noi soccorriamo i profughi in difficoltà, e lo facciamo anche come omaggio alla memoria di mio figlio morto a 15 anni per un cancro: non ci si gira dall'altra parte davanti a chiunque abbia ...

Motopesca siciliano soccorre decine di migranti davanti alle coste di Malta : L'armatore della "Accursio Giarratano": "Lo facciamo sempre, anche come omaggio alla memoria di mio figlio". Le autorità di La Valletta non hanno dato il "porto sicuro", i disperati presi a bordo da una motovedetta arrivata da Lampedusa

Nuova Daytona Moto2TM 765 Limited Edition presentazione al GoPro British Grand Prix : La presentazione ufficiale, venerdì 23 Agosto 2019 Facendo seguito a una richiesta sempre crescente da parte dei clienti, Triumph Motorcycles conferma il lancio dell’ultima edizione della leggendaria Daytona, vincitrice di numerosi campionati Supersport, che verrà presentata ufficialmente in occasione di uno speciale evento stampa durante il GoPro British Grand Prix a Silverstone il prossimo venerdì 23 agosto 2019. Il Circuito di ...

MotoGP - fissata la data del rientro in gara di Jorge Lorenzo : appuntamento al GP di Gran Bretagna : Oggi è stata ufficialmente fissata la data del rientro in gara di Jorge Lorenzo, l’appuntamento è per il GP di Gran Bretagna che andrà in scena a Silverstone nel weekend del 23-25 agosto. Il centauro della Honda aveva riportato la frattura delle vertebre T6 e T8 cadendo durante le prove libere del GP d’Olanda lo scorso 30 giugno, la botta subita ad Assen costringerà lo spagnolo a saltare anche agli appuntamenti in Repubblica Ceca (4 ...