Montalbano alla Scola di Polizia

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Lo avivano costritto quello del Ministeri ed a Montilbano la cosa li deva fastidia maxima: non cridiva infatti si potesse insegnare come fari il puliziotta in un’aula niversitaria. Poi non aviva timpo da spardari, ma si sape – quanno la borocratie ci si metta; nota mintale del Montilbani – bisogna ‘bbedire. Davanti a lui multa studenta con li tableta accisi per sentiri il su verbo. M: “Allura picciotta facimmo accussi: datosi che oggi è la primera volta che ci vidimmo usammo il mitodo dialogica: vuia mi facite na dumanda ed io ci arrispundo”. Studente: “Commissario come si fa a riconoscere un serial-killer?”. M: “Ah, pure voi site ammionchiati con i serialchillileri? Allura, in primis va ditto che non è un finomino propriamenta sicilianu: forsi che nuia havimo in odio la ripetitiona, chissape? Ma capita chù al Norde che al Sudde; macari qui ci si saribbe matiria per un’autonimie ...

