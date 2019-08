Montagna | cinque alpinisti bloccati sui Monti Rosa e Cervino

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Escursionistisul Montee sul. Tresonosul Monte, a quota 3900 mt. Il Soccorso Alpino Valdostano è in contatto con gli escursionisti che riferiscono di non avere problemi di carattere sanitario ma di non essere in grado di proseguire la discesa. Impossibile l’intervento in elicottero a causa della nube in quota e della visibilità nulla. Altri duesonoda ieri pomeriggio sul, a quota 4000 mt, ma anche in questo caso l’intervento di recupero è impossibile a causa delle condizioni meteo avverse, anche via terra per l’oggettiva pericolosità della zona della Via del Leone. Dopo numerosi tentativi di avvicinamento da parte dell’elisoccorso valdostano e da quello svizzero, si attende una “finestra” meteo, probabile in tarda serata, per eseguire un ulteriore tentativo. Nel corso della ...

WAYouth_wy : Latina, capoluogo di una delle cinque province laziali, è una delle più giovani città d'Italia. È situata nella Pia… - Gio_Ebasta : Per andare al cinemini itinerante mi sono persa all’andata e al ritorno. Sbagliare strada a Trieste può essere fata… - rifugiomarini : Se tre giorni non vi bastano, abbiamo pensato ad uno sconto speciale per chi resta con noi almeno cinque giorni! La… -