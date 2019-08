Milano | Sala nel cantiere della M4 a Linate | “Prima tratta pronta entro fine mandato”

ATM Milano - nuovi biglietti da oggi/ Sindaco Sala : 'Così aumenterà qualità sistema' : Atm Milano, da oggi entrano in vigore i nuovi biglietti da 2 euro: i vecchi biglietti saranno validi per altri 90 giorni, la lettera di Beppe Sala.

Milano : scatta aumento biglietto Atm - lettera Sala a cittadini (2) : (AdnKronos) – In particolare, “guardare avanti, puntare a un futuro migliore, più equo e più rispettoso dell’ambiente: questi – dice Sala – sono gli obiettivi che ci siamo proposti e questo è il mio modo di intendere il mestiere di sindaco. Avanti allora con le Olimpiadi del 2026, il nuovo grande appuntamento di Milano e dell’Italia con il mondo. Avanti con gli sviluppi urbanistici che devono continuare a ...

Milano : scatta aumento biglietto Atm - lettera Sala a cittadini (2) : (AdnKronos) – In particolare, “guardare avanti, puntare a un futuro migliore, più equo e più rispettoso dell’ambiente: questi – dice Sala – sono gli obiettivi che ci siamo proposti e questo è il mio modo di intendere il mestiere di sindaco. Avanti allora con le Olimpiadi del 2026, il nuovo grande appuntamento di Milano e dell’Italia con il mondo. Avanti con gli sviluppi urbanistici che devono continuare ...

Milano : scatta aumento biglietto Atm - lettera Sala a cittadini : Milano, 15 lug. (AdnKronos) - scattano gli aumenti dei ticket Atm, a Milano, e il sindaco Giuseppe Sala scrive una lettera ai cittadini per spiegare i motivi che hanno portato la giunta a scegliere un sistema tariffario più caro. Nei fatti, il biglietto singolo della metro, degli autobus e dei tram

Milano. Sala indica gli amministratori dell’Istituzione Idroscalo e di Fondazione Scuole Civiche : Con decreto del sindaco di Milano Metropolitana Giuseppe Sala, Federico Figini, Onofrio Francioso, Paola Ofelia Francesca Guerra, Carlo Stracquadaneo e

Milano : Sala - ‘Ambrosoli esempio per tutti - corruzione zavorra da combattere’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “E’ grazie a figure come quella di Giorgio Ambrosoli che le istituzioni possono ritrovare il prestigio che meritano, è grazie al suo esempio che la politica può ritrovare le ragioni profonde della propria funzione sociale di difesa della libertà e delle democrazia, di impegno disinteressato per il bene comune”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato così l’avvocato ...

Milano - il nuovo risiko del potere. Le mosse di Sala - i piani della Lega : La Milano che cresce è nelle mire dei nuovi poteri politici. È?già iniziato l’“assedio” alle grandi società che producono importanti fatturati e che da sempre rappresentano un crocevia di...

Le ragioni della condanna di Sala per l'Expo di Milano : La condanna per falso a sei mesi di carcere convertiti in 45 mila euro di multa non fa male dal punto di vista giuridico e politico perché la prescrizione arriva tra pochi mesi e la legge Severino non si applica a questo reato. Eppure il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'epoca dei fatti a capo della macchina organizzativa di Expo, appare prostrato dopo che i giudici lo hanno dichiarato colpevole per avere retrodatato due verbali con cui, nel ...

Processo Expo - il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO : Processo Expo, il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO Il primo cittadino era imputato per falso materiale e ideologico con l'accusa di aver retrodatato due verbali in quaità di amministratore delegato di Expo 2015, nell'ambito della vicenda "Piastra". La reclusione è stata convertita in una pena ...

Milano - Sala condannato a sei mesi : 'Resto sindaco fino al termine del mio mandato' : condannato a sei mesi il sindaco di Milano, Beppe Sala, nell’ambito del processo sull’Expo nel quale era coinvolto. È questo il verdetto del collegio della X sezione penale guidato da Paolo Guidi e composto da tre giudici. Per il sindaco, la pena è stata commutata in un risarcimento pecuniario dell'importo di 45 mila euro. Il primo cittadino del capoluogo lombardo, all’arrivo in tribunale, era apparso sorridente e tranquillo, nonostante la ...

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : “Resto - processato mio lavoro” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a sei mesi per Expo. Lui : "Non lascio" : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi ...

Processo Expo - Sala condannato a sei mesi : «Ma resto sindaco di Milano» : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a sei mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel Processo milanese in cui era imputato per...

Il sindaco di Milano Beppe Sala è stato condannato a sei mesi : Nel processo sulla cosiddetta Piastra Expo l'allora commissario unico è accusato di aver retrodatato l'atto di nomina della...