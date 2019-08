Milan | Leao si presenta | caratteristiche | idoli rossoneri da bambino e grandi motivazioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Rafael, nuovo acquisto del, siin un’intervista ai microfoni diTv. Ecco le sue parole. “Spero di aiutare Piatek con tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra e io sono qui per far sì che ilpossa raggiungere i suoi obiettivi. Sono venuto qui per dare il massimo, per aiutare la squadra a prescindere dal ruolo che mi darà il mister. Sono veloce e mi piace puntare l’uomo. Mi piace fare assist ma segnare gol fa parte anche del mio bagaglio tecnico. E’ importante dare una mano e giocare per la squadra, non sono individualista. Mi piace giocare con due attaccanti: uno rimane più fermo, l’altro ha più libertà di svariare. Piatek è un ottimo attaccante, ha fatto vedere tutto il suo valore al Genoa e alsi è confermato. Sceglievo sempre ilquando giocavo alla PlayStation, era molto forte e ha vinto ...

