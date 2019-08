Milan | Fassone senza peli sulla lingua | “ho sbagliato a prendere Bonucci | Mr Li voleva

Ronaldo fu molto vicino al Milan secondo Fassone - che ammette lo sbaglio su Bonucci : L'ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha affermato che Cristiano Ronaldo era pronto a trasferirsi a San Siro prima di accasarsi alla Juventus la scorsa stagione. Ronaldo si è trasferito dal Real Madrid alla Juventus con un accordo di 112 milioni di euro. Prima della stagione 2018-19, tuttavia, c'era stato un evidente interesse del Milan. L'ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha affermato che Ronaldo era sul punto di ...

Milan - le verità di Fassone : “sbagliai su Bonucci. Belotti ad un passo. Provammo a prendere Cristiano Ronaldo ma…” : Marco Fassone torna a parlare del Milan: l’ex ad rossonero svela alcuni retroscena di mercato commentanto l’errore di Bonucci, la trattativa per Belotti e il sogno di portare a Milano Cristiano Ronaldo “Passiamo alle cose formali“, questo slogan qualche anno fa fece sognare i tifosi del Milan. Era l’estate della proprietà cinese, quella del budget ‘illimitato’, in grado di ricostruire la squadra e ...

Milan - che fine ha fatto Yonghong Li? Marco Fassone svela : “mai più sentito - ma so che ha perso 250 milioni” : L’ex amministratore delegato del Milan è tornato a parlare della gestione Yonghong Li, rivelando alcuni retroscena Un Milan nuovo di zecca rispetto a quello di un anno fa, con una squadra dirigenziale all’altezza di un club glorioso come quello rossonero. LaPresse/Spada Tutto il contrario di quanto avvenuto durante la gestione di Yonghong Li, artefice di un dissesto che la società di via Aldo Rossi continua a pagare con ...

Il Milan maledice i cinesi : così il buco di Li e Fassone condiziona il futuro del club : Cosa sta succedendo al Milan? Perché nell' estate dei grandi botti (la Juve prende De Ligt, il Napoli cerca James Rodriguez e l' Inter punta Lukaku) i plurimiliardari del fondo Elliott navigano sottotraccia? I tifosi mugugnano. Avevano fatto la bocca a Milinkovic-Savic e Modric e invece si trovano a

Milan - 4 milioni a Fassone per chiudere l’accordo : Il Milan e il suo ex ad Marco Fassone hanno raggiunto un accordo per risolvere in modo consensuale il contenzioso insorto a seguito dell’interruzione del contratto di lavoro che legava l’ex Amministratore Delegato e Direttore Generale al Milan fino al 30 giugno 2021. Un contenzioso che, dopo diverse udienze davanti al Tribunale del Lavoro di […] L'articolo Milan, 4 milioni a Fassone per chiudere l’accordo è stato realizzato da Calcio ...

Milan - risolto il rapporto con l’ex ad Fassone : risoluzione Milan Fassone. Il Milan e il suo ex ad Marco Fassone hanno raggiunto un accordo per risolvere in modo consensuale il contenzioso insorto a seguito dell’interruzione del contratto di lavoro che legava l’ex Amministratore Delegato e Direttore Generale al Milan fino al 30 giugno 2021. Lo ha reso noto lo stesso club, sottolineando di […] L'articolo Milan, risolto il rapporto con l’ex ad Fassone è stato realizzato ...