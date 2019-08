Migranti | Von der Leyen a Conte | «Nuovi criteri umani  ed efficaci di ripartizione»

Migranti - von ver Leyen : rivedere criteri : 12.45 Sul tema dei Migranti "abbiamo bisogno di una nuova soluzione",ha detto la neo presidente della Commissione Ue,Ursula von der Leyen nel corso della dichiarazione congiunta con il premier Conte. "Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane". Von der Leyen ritiene "necessario rivedere il criterio di ripartizione degli oneri". "Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte:è fondamentale ...

Migranti - Von der Leyen incontra Conte : “Solidarietà non è unilaterale - prevalga umanità” : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che presenterà un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo comunitario: "È fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale. Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti e anche umane".Continua a leggere

Von der Leyen a Roma : «Nuovo patto per i Migranti». Conte : serve rilancio per il Sud : Migranti e asilo, la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, anticipa prima del bilaterale a Palazzo Chigi, a Roma, con il premier Giuseppe Conte le sue...

Migranti - von der Leyen : "In Europa serve un nuovo patto - superare le divisioni" : Sul nodo Migranti la presidente Ue dichiara: "Necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte. Garantire la solidarietà non è mai un processo unilaterale"

Salvini a nervi tesi : «Minacce da una zingaraccia. Migranti? Mi sono rotto le p...». Di Maio : «Le sparate non servono» : Il vice premier da Milano Marittima risponde duramente a un’abitante di un campo nomadi milanese e sbotta sul caso dell’Alan Kurdi nel Mediterraneo

Nave Gregoretti - il procuratore Scavone : 'Scabbia e tbc tra i Migranti' : Da alcuni giorni sta facendo discutere la vicenda relativa alla Nave della Guardia costiera italiana 'Gregoretti'. Stando ad un articolo del Giornale, il procuratore di Siracusa Fabio Scavone ha riferito che alcuni migranti ospiti dell'imbarcazione hanno delle patologie. Entrando nei dettagli, l'ispezione dei Nas e dei medici ha appurato che vi sono 25 casi di scabbia, alcuni di cellulite infettiva e uno di tubercolosi. L'annuncio del segretario ...

Migranti - Macron provoca Salvini : 'Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino' : La querelle tra Italia e Francia sul fronte dei Migranti rischia di inasprirsi sempre di più. Se il rapporto tra Matteo Salvini ed il Presidente francese Emmanuel Macron è teso sin dal giugno dello scorso anno, quando si insediò il governo gialloverde, da oggi siamo arrivati ad una situazione di forte scontro con i vicini d'oltralpe. Le dichiarazioni dell'inquilino dell'Eilseo, a margine di un incontro informale avvenuto a Parigi alla presenza ...

Macron deplora l'assenza di Salvini al vertice sui Migranti. E ribadisce : "Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino" : “Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità”: lo ha detto Emmanuel Macron a Parigi. “L’impegno ...

Ue - von der Leyen all'Italia : "Monitorerò da vicino i vostri conti" | "Migranti? Giusto voler cambiare" : Conti e migranti, la neopresidente della Commissione Ue affronta temi centrali per Roma. Sulla possibilità che l'Italia proponga un commissario della Lega ricorda "il diritto di ciascuno Stato membro a proporre i propri commissari". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si sfila

Migranti - von der Leyen : «Accordo Dublino fallimentare - l'Italia merità solidarietà» : «La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia» con l'obiettivo di «riuscire a investire per stimolare la crescita senza...

"Svolta verde - salario minimo - Migranti"Von der Leyen verso un sì sofferto : Ore di attesa per Ursula von der Leyen che alle 18 sarà protagonista del voto di conferma del parlamento europeo sulla sua nomina in Commissione. Secondo i conteggi e gli umori si dovrebbe andare verso un sì sofferto. E lei nell'ultimo discorso punta su ambiente e flessibilità. Segui su affaritaliani.it

Migranti - anche le suore di clausura vogliono accoglierli : “Tutelateli”. E scrivono a Conte e Mattarella : Le suore di clausura dei monasteri di tutta Italia sono pronte ad aprire le porte dei conventi ai rifugiati. Nei giorni scorsi le sorelle clarisse e carmelitane hanno inviato una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "anche noi, quindi, osiamo supplicarvi: tutelate la vita dei Migranti!"Continua a leggere

Immigrazione - le suore di clausura scrivono a Mattarella e Conte : "Pronte ad accogliere i Migranti" : Ora le suore di clausura vogliono i migranti e girano la richiesta a niente di meno che il capo di Sato e il premier: "Egregio presidente Mattarella, egregio presidente Conte, siamo sorelle di alcuni monasteri di clarisse e carmelitane": non ci sono precedenti di suore di clausura (nonostante in Ita

Von der Leyen : "Obbligo salvare i Migranti in mare"E sul lavoro rilancia : "Salario minimo in ogni Paese" : La candidata alla presidenza Ue ha delineato una sua idea di Europa che abbia al centro "lavoro, prospettive, stabilità e sicurezza"