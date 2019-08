Migranti | la Open Arms soccorre altre 69 persone

Migranti - Open Arms soccorre 124 persone e cerca “un porto sicuro”. Il Viminale firma il divieto d’ingresso : Sono 124 i Migranti a bordo della nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms intervenuta in due diversi naufragi tra la serata di giovedì e la mattina di venerdì. Nella prima operazione di soccorso, secondo quanto riferito dal fondatore dell’organizzazione, Oscar Camps, l’equipaggio ha avvicinato un gommone in avaria a circa 70 miglia dalle coste di Zuwarah (Libia), in acque internazionali, e la sua posizione è stata segnalata ...

Migranti - Open Arms salva 52 persone al largo della Libia. Il Governo italiano vara divieto di ingresso nelle acque nazionali : L’Ong Open Arms ha recuperato 52 Migranti nel Mediterraneo. Ma il Governo italiano ha emanato un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e dai colleghi Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Secondo quanto comunicato dall’Ong spagnola, Oscar Camps, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ne aveva imbarcata così ...

Ecco il "metodo Open Arms" per portare Migranti in Italia : Fausto Biloslavo Valentina Raffa La procura che indaga sulla ong spagnola svela i trucchi usati dagli attivisti per impedire l'intervento delle navi di Tripoli «Andiamo in Italia, in Italia... Aspettate» ripete due volte un «umanitario» dell'Ong spagnola Proactiva Open arms mentre recupera i migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. E un altro aggiunge di attendere che «la nostra nave sta arrivando» per ...

Migranti - El Diario : “Governo spagnolo minaccia Open Arms con multe fino a 900mila euro se proseguono i salvataggi” : fino a 900mila euro di multa in caso di altri salvataggi nel Mediterraneo. È quanto, secondo El Diario, il governo di Madrid ha minacciato di infliggere alla ong spagnola Proactiva Open Arms nel caso in cui decidesse di “violare il blocco dell’esecutivo” socialista di Pedro Sánchez. In un documento in possesso del quotidiano iberico, il direttore generale della Marina Mercantile ha inviato un messaggio al capitano della nave ...

Migranti - allarme di Open Arms : “Barcone con bimbi e donne incinte” - scortati a Lampedusa : Il barcone è stato localizzato dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo ci sono anche dei bambini e delle donne incinte. Undici Migranti sono già sbarcati a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera. Gli altri, invece, verranno trasferiti in Sicilia, a Pozzallo o Licata.Continua a leggere

Migranti - localizzato barcone con 55 a bordo. Open Arms lo scorta a Lampedusa : La nave umanitaria spagnola, da pochi giorni tornata in attività, ha chiamato la Guardia costiera che ha preso in carico il peschereccio proveniente dalla Libia