Migranti denunciano caporalato ed ottengono il permesso di soggiorno

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Federico Garau Gli stranieri, reclutati da un marocchino, erano stati sfruttati nei campi del Polesine e della Bassa Padovana, dove raccoglievano pomodori per 10 ore al giorno senza essere retribuiti. Costituitisi parte civile nel processo, 14 extracomunitari otterrano ildiper grave sfruttamento lavorativol'uomo che li sfrutta nei campi del Polesine e della Bassa Padovana edildi. Questa la storia di un gruppo di richiedenti asilo giunti nel nostro Paese e finiti a lavorare per un "caporale" marocchino. I fatti risalgono al 2017, quando 33 stranieri di varia etnia (senegalesi, maliani, nigeriani, gambiani e guineani) accettano l'offerta del nordafricano. Quest'ultimo li fa lavorare in varie zone agricole, senza tuttavia mai elargire un compenso. La vicenda arriva poi alle forze dell'ordine grazie alla ...

