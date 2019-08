Meteo | temporali al Centro-Nord nel primo weekend da bollino nero

Maltempo : allerta Meteo a Milano da mezzanotte per vento e temporali forti : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – allerta meteo a Milano da mezzanotte per il rischio di temporali forti, che potrebbero provocare l’esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.L’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire da questa sera. In conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con una possibile intensificazione ...

Meteo - estate dispettosa. Temporali e grandinate per il primo weekend di agosto : Non c’è da stare tranquilli in questa pazza estate 2019. I capovolgimenti di fronte, Meteorologicamente parlando, sono praticamente all’ordine del giorno e tra nuvole nere all’orizzonte e caldo asfissiante non si sa veramente cosa sperare. Negli ultimi giorni vi avevamo dato conto di alcuni particolari fenomeni che hanno colpito tutta Italia e ci siamo appena ripresi dai danni che la bomba d’acqua ha fatto tra centro e sud Italia. Proprio ieri, ...

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Meteo Protezione Civile domani : temporali al Nord - grande caldo al centro-sud : Un abbassamento del flusso instabile atlantico sulle regioni settentrionali determinerà piogge e temporali nella giornata di domani al Nord. Proseguirà ancora la fase stabile invece al centro-sud,...

Meteo : temperature - Italia divisa tra caldo e temporali nel weekend : Il Meteo del primo weekend di agosto indica una penisola divisa in due, con una perturbazione e temporali in arrivo venerdì 2 agosto nelle regioni settentrionali e il caldo e il sole che resistono sul resto del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in alcune regioni.Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali “di forte intensità” : Proseguirà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per la possibilità di temporali, anche di forte intensità, pressoché su tutto il Veneto: lo ha deciso il Centro Funzionale Decentrato della Regione, che ha emesso poco fa il relativo bollettino. Soprattutto per domani, infatti, si prevede tempo generalmente instabile, con spazi di sereno più significativi in pianura, nubi a prevalente ...

Meteo : bomba di caldo nel fine settimana - poi temporali : È in arrivo un fine settimana rovente, ma solo al Sud, nel Centro e nelle isole. Un’ondata di caldo africano, veloce, ma decisa, colpirà alcune regioni italiane: dal deserto del Sahara arriveranno bollenti masse di aria che alzeranno le temperature fino ai 40° C. L’anticiclone sub tropicale comincerà a fare sentire i suoi effetti da oggi (giovedì), soprattutto in Sardegna. La giornata più calda sarà però quella di venerdì, in particolare in ...

Meteo : forti temporali e grandinate domani al Nord - le zone piu' coinvolte : Una nuova fase temporalesca interesserà l'Italia settentrionale nella giornata di domani, Venerdì 2 Agosto, per effetto di una modesta ondulazione ciclonica di origine atlantica. Piogge e...

Meteo : nuovo passaggio dell'anticiclone africano - obiettivo sud Italia. Temporali oggi sulle Alpi : L'anticiclone sub-tropicale è pronto ad invadere nuovamente il Mediterraneo e la nostra penisola, seppur in maniera abbastanza fugace, per fortuna! L'ondata di caldo in avvicinamento sarà intensa...

Meteo Bolzano - a luglio caldo sopra la media - violenti temporali e record di fulmini con 35mila scariche : Temperature di un grado sopra la media, record di fulmini ma precipitazioni sotto i livelli normali: è il bilancio in provincia di Bolzano del servizio Meteo per il mese di luglio 2019. Come si spiega in una nota, il mese di luglio 2019 va in archivio con temperature di circa un grado al di sopra della media di lungo periodo. A causa dei numerosi e violenti temporali degli ultimi giorni, inoltre, è stato stabilito il record di 35.000 fulmini in ...

Allerta Meteo Veneto : criticità gialla per temporali : Nel pomeriggio-sera di oggi, e nella notte, altri temporali potrebbero verificarsi in alcune parti del territorio Veneto. Alla luce di queste previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valido fino alle ore 8 di domani, 1° agosto. Lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria è dichiarato sui bacini idrografici Alto ...

Meteo : nel weekend caldo afoso al Sud Italia - temporali al Nord : Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Il Meteo del weekend, venerdì, sabato e domenica 2-3 e 4 agosto, indica giornate di caldo afoso al Centro-Sud: farà particolarmente caldo in Sardegna e Sicilia, mentre nelle regioni settentrionali le temperature saranno meno roventi. Venerdì attesi forti temporali in diverse città del Nord.Continua a leggere