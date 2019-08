Meteo Agosto | le Previsioni dell’Aeronautica Militare | maltempo al Nord | temperature

Meteo Agosto : dopo una storica ondata di calore - il maltempo terrà a bada il caldo fino a metà mese in Europa : La seconda grande ondata di caldo in Europa ha prodotto temperature bollenti sui settori occidentali e centrali del continente alla fine di luglio, ma ora è in serbo un grande cambiamento nel modello Meteorologico nel mese di Agosto, secondo quanto anticipato da AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Questa ondata di caldo che si è verificata dal 21 al 26 luglio ha prodotto le temperature più alte di tutti i tempi in Paesi ...

Meteo Protezione Civile per Sabato 3 Agosto : tempo piu' stabile e temperature in calo : Nella giornata di domani assisteremo a condizioni Meteo nuovamente più stabili dopo il transito della perturbazione di queste ore al Centro-Nord. Le temperature saranno in calo anche sulle regioni...

Previsioni Meteo 5/10 Agosto : passaggi instabili al Nord - alternati a fasi con più sole. Bel tempo al Centro-Sud : L’ evoluzione per il medio-lungo termine, quindi per il corso della prossima settimana, computa un progressivo e ulteriore rinforzo dell’alta pressione sulle nostre regioni centro-meridionali dove, via via, verso fine prima decade, potrebbe arrivare anche un moderato promontorio Nordafricano, con altro apporto di aria piuttosto calda. Il tempo è atteso sostanzialmente stabile e in prevalenza soleggiato sulle aree centro-meridionali ...

Meteo - le previsioni di sabato 3 agosto : Meteo, le previsioni di sabato 3 agosto Tempo stabile ovunque e temperature nella norma in attesa di una nuova ondata di caldo africano al Sud. Nuvolosità residua su Romagna, regioni centrali adriatiche e Nord della Puglia e ultime gocce di pioggia sulle Marche e sull'Abruzzo. LE previsioni Parole chiave: ...

Allerta Meteo - incubo maltempo sul primo weekend di Agosto : attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...

Allerta Meteo per Temporali al Nord 2 Agosto 2019 : Il Centro Funzionale Nazionale di Protezione Civile ha emesso il seguente avviso di criticità per una rapido passaggio perturbato, che interesserà nella giornata odierna le regioni settentrionali apportando precipitazioni a carattere di rovescio e Temporali. I fenomeni risulteranno sparsi e di estenderanno dall’arco alpino alla pianura Padana e su parte del medio versante adriatico. Durante l’evento non si esclude la ...

Previsioni Meteo 2 agosto. Caldo africano al Centro-Sud - giornata di pioggia a Nord : Oggi venerdì 2 agosto giornata caldissima soprattutto in Puglia, Sicilia e Sardegna dove si potranno sfiorare i 40 gradi. Non mancheranno i temporali a Nord; fenomeni localmente di forte intensità, associati a grandine e raffiche di vento. Domani 3 agosto il tempo migliorerà.Continua a leggere

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo - estate dispettosa. Temporali e grandinate per il primo weekend di agosto : Non c’è da stare tranquilli in questa pazza estate 2019. I capovolgimenti di fronte, Meteorologicamente parlando, sono praticamente all’ordine del giorno e tra nuvole nere all’orizzonte e caldo asfissiante non si sa veramente cosa sperare. Negli ultimi giorni vi avevamo dato conto di alcuni particolari fenomeni che hanno colpito tutta Italia e ci siamo appena ripresi dai danni che la bomba d’acqua ha fatto tra centro e sud Italia. Proprio ieri, ...

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Maltempo : a Venezia allerta Meteo per domani 2 agosto : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che per tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, sono previste probabili precipitazioni con possibili rovesci o temporali anche intensi.

Meteo - le previsioni dì venerdì 2 agosto : Meteo, le previsioni dì venerdì 2 agosto Giornata di pioggia su diverse regioni. Le maggiori precipitazioni interesseranno soprattuto l'area settentrionale, ma anche diverse aree del Centro. Tempo migliore al Sud, dove si raggiungeranno massime anche di 40 gradi Parole chiave: ...

Meteo - primo weekend di agosto : Italia divisa tra caldo e temporali : Il Meteo del primo weekend di agosto indica una penisola divisa in due, con una perturbazione e temporali in arrivo venerdì 2 agosto nelle regioni settentrionali e il caldo e il sole che resistono sul resto del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in alcune regioni.Continua a leggere