Mercato Juventus | nuova contropartita allo United per Lukaku!

CalcioMercato Juventus : Mandzukic e Khedira - il futuro sarebbe in Premier League : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Premier League. Mario Mandzukic e Sami Khedira sono i nomi caldi, ma il tempo stringe. Il mercato britannico chiude l'8 agosto, dunque i club possono acquistare nuovi calciatori entro quella data, mentre successivamente possono solo vendere. Il centrocampista tedesco e l'attaccante croato sono in uscita dalla società bianconera, non rientrando più nei piani della società e nemmeno in ...

CalcioMercato Juventus - l'Inter sarebbe in pressing su Dybala : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. La Juventus ha messo sul mercato il forte attaccante sudamericano e vorrebbe girarlo al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, centravanti belga che sarebbe considerato la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo (in quanto ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Benzema, ex compagno di ...

CalcioMercato Juventus - Dybala chiede un parere e Ronaldo gli risponde : “Vai allo United” : Calciomercato Juventus, uno dei calciatori più attenzionati di questi giorni è sicuramente Paulo Dybala. La Joya deve decidere se accettare il trasferimento al Manchester United e dare il via libera allo scambio con Lukaku. Nel frattempo, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail‘, pare che l’attaccante argentino abbia chiesto consiglio ai compagni sulla chat del gruppo Whatsapp. Vorrebbe qualche parere su come muoversi. ...

CalcioMercato Juventus - scambio Dybala-Lukaku : contratto shock per il belga! : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il possibile scambio di mercato tra Lukaku e Dybala. L’attaccante argentino ha fatto ritorno a Torino e tornerà ad allenarsi il 5 agosto. La Joya valuterà con calma il suo possibile passaggio allo United. Lo stesso numero 10 bianconero, come riportato dalla stampa inglese, avrebbe avanzato una richiesta da […] More

CalcioMercato Juventus – Dybala - vancanze… forzate : niente incontro con Sarri - l’agente tratta con il Manchester United : Dybala non riprenderà gli allenamenti con la Juventus prima del 5 agosto: niente incontro con Sarri, l’agente del giocatore tratta con il Manchester United Paulo Dybala e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Questo è il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero e trova conferme da parte dell’entourage del giocatore. Tornato in Italia dopo le vancanze post Copa America, Dybala avrebbe dovuto incontrare Sarri, ma ha ...

CalcioMercato Juventus : sfuma definitivamente il nazionale brasiliano : Calciomercato Juventus : non sarà bianconero il futuro del terzino destro brasiliano Dani Alves. L’ex juventino, nazionale verdeoro, accostato nelle scorse settimane a Manchester city, Juventus ed Inter, lascerà l’Europa per ritornare in Brasile e vestire la maglia del San Paolo. Il laterale carioca, secondo quanto riportato da Goal.com, avrebbe raggiunto un accordo con la […] More

Mercato Juventus : per la corsia sinistra spunta il nazionale spagnolo : Mercato Juventus: ne avevamo già parlato qualche settimana fa, ma la notizia dell’interesse della Juve per Juan Miranda contina a risuonare con forza negli ambienti di Mercato. Il terzino sinistro, prodotto della cantera del Barcellona, messosi in luce con la nazionale spagnola Under19 in occasione dell’Europeo di categoria 2019, è considerato uno dei più promettenti ed […] More

CalcioMercato Juventus - Dybala e Mandzukic per arrivare a Lukaku (RUMORS) : La Juventus è pronta a lavorare sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Sarà però dapprima necessario cedere alcuni esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio, dopo gli ingenti investimenti (circa 100 milioni di euro) soprattutto per arrivare al difensore centrale ex Ajax De Ligt. Dopo Spinazzola, è in via di definizione il passaggio di Kean all'Everton, che dovrebbe trasferirsi alla ...

Mercato Juventus - UFFICIALE : colpo a sorpresa dalla Sampdoria! : Mercato Juventus- “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè“. Con questo comunicato i bianconeri ufficializzano il nuovo acquisto dalla squadra blucerchiata. Il giocatore arriverà subito a Torino, ma salvo clamorosi colpi di scena sarà aggregato all’Under 23 di Fabio Pecchia. Grinta, temperamento, […] More

“CdS”| CalcioMercato Juventus - clamoroso : l’Inter piomba su Dybala - ora cambia tutto! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’Inter sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Paulo Dybala. Un affondo che Marotta potrebbe concretizzare per sgambettare la Juventus nello scambio con Lukaku. L’Inter ci proverà in maniera netta e concreta, anche se tutto dipenderà dalle scelte dello stesso attaccante argentino. Paratici […] More

Mercato Juventus - Dybala : il Manchester United vorrebbe una risposta entro 48 ore : Il Mercato della Juventus aspetta sviluppi importanti per oggi sul fronte Paulo Dybala. Fiumi di inchiostro stanno scorrendo per raccontare quello che sarebbe un addio per certi versi clamoroso. Il numero 10 bianconero è la pedina designata per rendere possibile lo scambio con Romelu Lukaku, il belga ha già trovato l’accordo con i Campioni d’Italia ma tutto sarebbe bloccato dalla trattativa tra l’argentino e il Manchester United. Le parti sono ...

CalcioMercato Juventus - dall’Inghilterra : “Dybala chiede allo United stipendio più alto di quello di Pogba” : Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve. Nel frattempo, dall’Inghilterra ...

CalcioMercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...

CalcioMercato Juventus – Dybala in viaggio verso Torino - faccia a faccia con Sarri : in ballo la cessione al Manchester United : Paulo Dybala in viaggio verso Torino, pronto il faccia a faccia con Sarri: l’argomento della discussione sarà il suo ruolo nella Juventus del futuro e l’eventuale cessione al Manchester United In casa Juventus rischia di scoppiare il caso Dybala. L’attaccante argentino è stato accostato più volte al Manchester United nelle ultime ore, come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku. La Juventus vorrebbe un attacante ...