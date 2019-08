Meghan e Carlo avrebbero voluto il Dalai Lama al Royal Wedding

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Elisabetta EspositoMarkle e il Principeilaldel maggio 2018: ecco l'ipotesi, smentita da Clarence HouseMarkle potrebbe aver desiderato un ospite insolito al suo matrimonio. Pare che l’ex attrice abbia chiesto il permesso di invitare il, affinché potesse tenere un sermone. Come riporta l’Express, tuttavia, l'idea potrebbe non essere stata di. I duchi di Sussex si sono sposati il 19 maggio 2018 nella St. George’s Chapel nel castello di Windsor. La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Ed è a lui che la giovane sposa avrebbe chiesto il permesso di invitare il. Welby ha naturalmente opposto il veto: il capo della religione buddhista non potrebbe avere un ruolo ufficiale in una cerimonia religiosa cristiana. Gli sposinipotuto ripiegare sul ...

