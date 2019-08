Mediaset | Pier Silvio Berlusconi svela la rivoluzione del 4 settembre | Ecco il

Mediaset - la rivoluzione scomoda imposta da Pier Silvio Berlusconi : la voce che scuote Roma : Mediaset come Sky e come tante altre redazione. Proprio nei giorni in cui il gruppo annuncia un aumento degli utili del 155% nel primo semestre 2019, anche Mediaset lascia Roma. O almeno così vorrebbero i vertici, si legge su Il Fatto quotidiano. Via cronaca, esteri e sport, resteranno solo il serv

Rai - clamoroso scippo a Mediaset e Pier Silvio Berlusconi? La voce su Alessandro Banfi : Secondo quanto risulta a TvBlog pare che ci sia anche un cambio nel team di autori dell'edizione 2019-2020 del contenitore pomeridiano Rai La vita in diretta. I conduttori sono Lorella Cuccarini e Alessandro Banfi. Stando a quanto si legge, Alessandro Banfi sarà a capo del team di autori di Vita in

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi colpisce ancora : il botto - le cifre che fanno godere il Biscione : Piazza Affari chiude la giornata di contrattazioni ai vertici fra le principali piazze europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,57% a 22.080 punti, in attesa di possibili novità di oggi da parte della Bce e nonostante l' andamento negativo di Wall Street. A sostenere la Borsa di Milano l' andament

Mediaset : Giampiero Mughini e la Luna - il giudizio di Maurizio Costanzo : Bisogna riconoscere che Techetecheté, d' estate, ha molto successo. Ma, quest' anno, c' è una novità: il sabato, l' appuntamento con le teche Rai è più articolato, più lungo. Di conseguenza, va ancora meglio in termini di ascolto, come è accaduto di recente ad una puntata dedicata a Gianni Morandi.

Mediaset - risarcimento storico per Pier Silvio Berlusconi : sentenza cambia-storia - chi "spenna" : Soldi (tanti) in arrivo per Mediaset. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha infatti vinto la causa per le querele esposte contro DailyMotion e Vimeo ha incassato 10,5 milioni di euro di risarcimento. Sui due siti di condivisione video erano presenti centinaia di clip di proprietà dell'azien

Mediaset - Giampiero Mughini e la luna (nera) in tv : show di qualità - ascolti rivedibili : Ci sono alcuni dati di fatto incontrovertibili da cui ci piace partire: quando qualcuno di minimamente famoso lascia codesto bislacco Paese per questioni naturali (ovverso, schiatta), quello viene immediatamente celebrato da noialtri imbroglioni come se si trattasse del più grande uomo passato sulla

Mediaset - lo scippo Rai a Pier Silvio Berlusconi. Chi li strappa - roba clamorosa nello show del sabato sera : Enrico Ruggeri da Mediaset (Il Bivio, Mistero) passa alla Rai. Il cantante sarà il conduttore del programma di punta del sabato sera di Rai1 della nuova stagione, come si legge su Italia Oggi. Si chiamerà Vita da cantare e debutterà in palinsesto il 16 novembre. Sono previste tre puntate in giro p

Mediaset - il gossip devastante su Ezio Greggio e Romina Pierdomenico : "L'ha raccomandata? Se uno come lui..." : A Mediaset gira una brutta voce: Romina Pierdomenico, ex di Uomini e donne, sarebbe stata "raccomandata" dal suo fidanzato Ezio Greggio a La sai l'Ultima?. Un gossip che fa male a entrambi i protagonisti che fanno ormai coppia fissa da tempo, e su cui anche Maurizio Costanzo, una delle massime autor

Antonella Clerici verso Mediaset? Arriva l’offerta di Pier Silvio Berlusconi : Antonella Clerici: dopo l’esclusione dai palinsesti Rai Arriva l’offerta da Mediaset Antonella Clerici resterà ferma per tutta la prossima stagione. Ormai è ufficiale, alla conduttrice non è stato affidato nessun nuovo show ad eccezione dello serata natalizia dedicata a Telethon. Dopo la clamorosa esclusione dai nuovi palinsesti, nonostante un contratto milionario che la lega alla […] L'articolo Antonella Clerici verso ...

Mediaset - colpo al cuore di Pier Silvio Berlusconi da parte di Piero Chiambretti : "Vorrei tornare in Rai" : A volte ritornano, o sperano di farlo. E così anche Piero Chiambretti dichiara di "voler tornare in Rai". A Ieri e oggi il conduttore de La Repubblica delle Donne parla di presente e futuro, ipotizzando un rientro laddove tutto iniziò oltre trent'anni fa. "L'età comincia a farsi sentire – dice Chiam

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : "Vediamo se ce la fa". Salta un programma di Barbara D'Urso? : Alla presentazione dei palinsesti Mediaset si è parlato anche di Barbara D'Urso, la conduttrice impegnata su più fronti su Canale 5. In particolare si è parlato di Domenica Live, la trasmissione ufficialmente confermata alla nuova collocazione delle 17.20 Ma resta un dubbio. Pier Silvio Berlusconi,

Mediaset - "vendetta" della Gialappa's Band tagliata da Pier Silvio Berlusconi : in che tv si trasferiscono : "Non trovato un accordo con loro". Così Pier Silvio Berlusconi, capo di Mediaset, ha spiegato l'assenza del trio della Gialappa's Band dai palinsesti di Mediaset. Stando a quanto risulta a Davide Maggio, però, i tre troveranno presto una nuova collocazione. Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gher

Ciao Darwin e il concorrente paralizzato - Pier Silvio Berlusconi : stazio e decisione definitiva a Mediaset : Pier Silvio Berlusconi ai palinsesti di Mediaset davanti ai giornalisti commenta la brutta vicenda di Gabriele Marchetti, concorrente 54enne, che si è infortunato gravemente durante il cosiddetto "gioco dei rulli" posizionato lungo il circuito del Genodrome. È successo a Ciao Darwin, il programma co

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi commenta Michelazzo e Prati : "Fenomeni pericolosi - non credo che D'Urso..." : "Fenomeni pericolosi". Il caso Mark Caltagirone ha conquistato la tv italiana soprattutto per merito di Barbara D'Urso, che a Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live - Non è la D'Urso ha ospitato le protagoniste Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ricevendo talvolta clamorosi rifiuti co