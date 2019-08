Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2019) Possiamo dire che suDee Maurizio Costanzo abbiamo già scritto e detto tutto. O no? La conduttrice pavese è molto amata e seguita da un numero impressionate di telespettatori. Se tuttavia qualcuno si è mai chiesto chi era prima di sposarsi col giornalista, ecco che oggi arrivano delle interessanti dichiarazioni inedite in merito alle sue precedenti relazioni. Chi sono dunque stati gli ex fidanzati diDe? Nata a Milano nel 1961, Queen Mary si è trasferita nel Pavese insieme alla sua famiglia, frequentando e diplomandosi al liceo classico “Ugo Foscolo” della città lombarda alle porte del capoluogo. Nel corso di un’intervista concessa di recente al “Corriere della Sera”,Deha dunque ripercorso i suoi primi anni di studio, ammettendo di impegnarsi solo nelle materie che le piacevano. La donna decise poi di iscriversi alla facoltà di ...

matteosalvinimi : Lo scorso marzo ne avevo parlato da Maurizio Costanzo e lo ribadisco oggi: dopo aver smantellato il business dell'a… - M5S_Baroni : “#Salariominimo tagliando il cuneo, ma costa 6 miliardi” (Repubblica). “Salario minimo? Così apriamo al far west” (… - Noovyis : (“Maurizio non è stato mica il primo…”. Maria De Filippi si racconta sotto le lenzuola) Playhitmusic -… -