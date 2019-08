Mamma uccide le figlie di 3 anni e 17 mesi | “Mi impedivano di fare sesso” Condannata

Morte di Azka - la Mamma in aula : “Mio marito diceva che avrebbe voluto uccidere i figli” : Non fu preterintenzionale ma volontario l'omicidio di Azka Riaz, diciannovenne pakistana morta a Trodica di Morrovalle (Macerata), secondo l'accusa investita da un'auto quando era già a terra perché picchiata dal padre. Al processo a carico del genitore la Procura ha deciso a sorpresa di modificare l'imputazione in base alle testimonianze raccolte e soprattutto dopo aver ascoltato la madre della vittima.Continua a leggere

Mamma uccide le figlie piccole/ "Ostacolano la mia vita" : due omicidi in 18 giorni : Giovane Mamma uccide le sue due figlie piccole : i due omicidi a distanza di 18 giorni l'uno dall'altro. Choc in Inghilterra.

Mamma tenta di uccidere il figlio neonato - dopo 12 anni ci riprova e ci riesce : La 45enne ha annegato il figlio 12enne in un canale. Ci aveva già provato quando il piccolo aveva solo dieci mesi ma aveva desistito e lo aveva portato in ospedale. Era stata rinchiusa un anno all'ospedale psichiatrico ma poi il figlio le era stato affidato nuovamente.Continua a leggere

Torino - incidente in cortile : Mamma investe la figlia con l'auto e la uccide : Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Villarbasse, in provincia di Torino, dove una donna di nazionalità rumena ha accidentalmente investito sua figlia, che non aveva nemmeno 2 anni, Emilia Pavel, nel cortile di casa mentre faceva retromarcia con la sua automobile, una Dacia Logan station wagon. Secondo quanto riporta la stampa locale, la bambina era tenuta dalla nonna, ed entrambe erano probabilmente in attesa di ...