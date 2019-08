Maltempo | vento e pioggia colpiscono la Lombardia | allagamenti a Milano | frana sulla

Maltempo Lombardia : vento e pioggia a Milano - alberi caduti e allagamenti : Un temporale a Milano ha creato nel primo pomeriggio qualche disagio al traffico, provocato la caduta di rami di alberi e allagamenti. vento e pioggia si sono registrati anche su altre zone della Lombardia. Chiusa in entrambe le direzioni la SS Gardesana all’altezza di Limone sul Garda, nel Bresciano, a causa di una frana causata dalle forti precipitazioni A Milano è stato attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo in Veneto : pioggia - vento e grandine - devastati interi vigneti nel vicentino : Oltre a Lombardia e Trentino anche il Veneto ha dovuto fare i conti con forti temporali nelle ultime ore. L'area più colpita risulta essere quella della provincia di Treviso, dove si registrano...

Maltempo - Treviso e provincia in ginocchio tra vento e grandine - tromba d’aria a Zenson : Una violenta ondata di Maltempo sta colpendo la Marca da stamattina, venerdì 2 agosto. grandine, vento fortissimo e pioggia hanno sferzato tutta la provincia. Ingenti i danni ai vigneti.Continua a leggere

Maltempo : dall’inizio dell’estate oltre 460 tempeste di ghiaccio - acqua e vento sull’Italia : “Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. “Le ultime tempeste di grandine hanno investito la zona di Lecco e la Bergamasca ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : Maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Maltempo : allerta meteo a Milano da mezzanotte per vento e temporali forti : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – allerta meteo a Milano da mezzanotte per il rischio di temporali forti, che potrebbero provocare l’esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.L’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire da questa sera. In conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con una possibile intensificazione ...

Maltempo : ancora danni in Alto Adige - alberi abbattuti dal vento e frane : Ieri sera violenti temporali hanno causato nuovi danni in Alto Adige. A Pineta di Laives, a sud di Bolzano, una frana di fango e’ arrivata fino in paese, fortunatamente senza causare vittime. Il vento forte ha abbattuto alberi nella zona di Bressanone, come anche nel Meranese. Luglio entrera’ nella storia come uno dei mesi con il maggior numero di fulmini in Alto Adige. Finora sono, infatti, stati contati 14 mila, tremila solo ...

Maltempo Toscana : ad Abbadia San Salvatore “un evento come mai si era visto” : “Un evento come mai si era visto, con danni ingenti ma grazie alla forza dei miei cittadini e ai volontari, stiamo tornando alla normalità“: lo ha dichiarato il sindaco di Abbadia San Salvatore (Siena), Fabrizio Tondi, riferendosi all’ondata di Maltempo che ha colpito nella notte di sabato il borgo senese sul Monte Amiata. Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco, alcune zone sono rimaste completamente senza energia ...

Il Maltempo flagella l'Italia : vento e nubifragi al Centro-Nord : Il maltempo flagella l'Italia: vento e nubifragi al Centro-Nord Una tromba d’aria a Fiumicino ha sbalzato via l’auto su cui viaggiava la giovane. Nella Capitale segnalata acqua nelle stazioni della linea A della metropolitana Repubblica e Cipro. Disagi anche nell’Aretino dove ci sono state alcune ...

Il Maltempo flagella le Alpi - Svizzera devastata da tempeste di pioggia - vento e grandine [FOTO] : La cappa di calore dei giorni scorsi, in Svizzera, ha lasciato il campo a un’ondata di maltempo con forti temporali e venti: un carroponte da 400 tonnellate e’ crollato venerdi’ sera nel porto renano di Birsfelden, senza causare feriti. Due giorni fa Zermatt aveva subito un’alluvione senza pioggia a causa dello scioglimento del ghiacciaio. Oggi la polizia di Basilea Campagna conta 188 rapporti di danni dovuti ai forti ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’allerta Maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Maltempo Molise - albero cade su due auto a Termoli : intervento dei Vigili del Fuoco : La forte ondata di Maltempo di qualche giorno fa continua a far sentire i suoi effetti in Molise. A Termoli, infatti, un grosso albero è caduto su due auto posteggiate in via Brasile, fortunatamente senza persone all’interno. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli e i Carabinieri; sul posto anche il sindaco Francesco Roberti per rendersi conto della situazione. Nessun ferito nell’incidente. L'articolo Maltempo Molise, albero ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si sposta al Sud : attenzione ad alluvioni lampo - grandine - tornado e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia dopo la giornata di ieri che ha visto il ritorno della neve sulle Alpi e tanta pioggia al Nord. Oggi, invece, interesserà il Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per parti di Italia e Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e/o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria : pioggia - vento e temporali : Maltempo, allerta arancione in Liguria: pioggia, vento e temporali Il peggioramento meteo della notte continua ad interessare tutta la regione con temporali, rovesci e venti in deciso rinforzo. In mattinata saranno colpite in particolare la zona del Golfo e la costa del Ponente. allerta arancione fino alle ...