Maltempo | tromba d’aria su Brescia | tetti scoperchiati | 50 sfollati

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019)nelno, interessato da pioggia, grandine e forte vento che nel pomeriggio si è abbattuto sopratutto sul quartiere Villaggio Prealpino. La criticità maggiore è stata rilevata in via Passo Resia dove unad’aria ha scoperchiato idi tre condomini. I vigili del fuoco hanno temporaneamente dichiarato inagibili le palazzine: 26 famiglie non potranno rientrare stasera nelle proprie abitazioni in attesa che domani le imprese ripristinino la situazione. Presenti sul posto la Polizia Locale e i Servizi sociali del Comune. Delle 50 persone che non possono rientrare, 15 verranno destinate in strutture alberghiere. Le altre hanno trovato collocazione autonoma. La Polizia Locale presidiera’ tutta notte i tre immobili come prevenzione rispetto a possibili sciacallaggi. In citta’ molte chiamate per cadute alberi e rami con danneggiamento di autovetture. ...

