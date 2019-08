Maltempo : Treviso - allagamenti - frane e smottamenti : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) – Il forte ed improvviso Maltempo ha colpito oggi la provincia di Treviso mettendo a dura prova la viabilità. Alcuni sottopassi sono stati interessati da allagamenti e nell’area pedemontana e del Grappa, in particolare a Borso e Monfumo, si sono verificate frane e smottamenti.‘Gli operai della squadra della Provincia ‘ dichiara il Presidente Marcon ‘ sono intervenuti e stanno ...

Maltempo - Treviso e provincia in ginocchio tra vento e grandine - tromba d’aria a Zenson : Una violenta ondata di Maltempo sta colpendo la Marca da stamattina, venerdì 2 agosto. grandine, vento fortissimo e pioggia hanno sferzato tutta la provincia. Ingenti i danni ai vigneti.Continua a leggere

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Maltempo - forti temporali in Calabria : due voli da Treviso e Roma non riescono ad atterrare a Lamezia Terme [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. AGGIORNAMENTO: anche ...