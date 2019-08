Maltempo | tempesta di vento a Bologna | danni e feriti lievi

Maltempo Alto Adige - tempesta Vaia : raccolta metà degli alberi schiantati : 1,5 milioni di metri cubi di legname schiantato su 5.918 ettari di territorio, pari all’1,7% della superfice boschiva totale dell’Alto Adige. Questo il bilancio aggiornato dei danni provocati dalla tempesta Vaia che, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, ha colpito la Provincia di Bolzano con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 130 km/h. La Ripartizione foreste ha pubblicato un Report aggiornato con 68 pagine che sviscerano nei ...

Maltempo Taranto : difficili le ricerche dell’operaio disperso durante la tempesta - poche speranze che sia vivo [FOTO e VIDEO] : “La forte tempesta abbattutasi ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si trovava il gruista disperso, caduta nello specchio acqueo antistante la banchina stessa. Sono tutt’ora in corso le ricerche dell’operaio disperso, le cui operazioni sono rese difficoltose a causa della torbidità delle acque e del pericolo conseguente alla presenza dei rottami e delle gru pericolanti e ...

Maltempo : sei morti in Grecia - un disperso a Taranto - tempesta di grandine a Pescara : Il Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheL’ultima colpita, in ordine di tempo, è stata Taranto. Una tromba d’aria si è abbattuta su città e provincia. Una gru dello stabilimento ArcelorMittal Italia, l’ex Ilva, è precipitata in mare e un operaio di 31 anni è disperso. Era solo nell’abitacolo ...

Maltempo in Puglia - vento devastante sulle Murge : raffiche di 115km/h. Tempesta a Taranto - gru abbattuta in mare - operaio disperso [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo è arrivato veemente anche in Puglia in serata: violenti nubifragi e forti grandinate hanno colpito le Murge, ma la situazione più critica è a Taranto. La città del Golfo è stata investita da un violento temporale con un’impressionante Shelf Cloud che ha innescato una vera e propria Tempesta. Per via delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stata ...

Maltempo meteo oggi - tempesta da Milano Marittima a Pescara. DIRETTA : Maltempo meteo oggi, tempesta da Milano Marittima a Pescara. DIRETTA Burrasca nell'Adriatico, allerta della Protezione civile su molte regioni. Nelle Marche e in Abruzzo spiagge devastate da vere e proprie tempeste Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo nelle Marche - spiagge devastate. Un morto a Osimo : infarto durante la tempesta : Il Maltempo colpisce duramente le Marche, causando allagamenti e devastando le spiagge di Numana, Sirolo, della costa fanese e fino a Pesaro. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un...

Maltempo in Abruzzo - arriva la tempesta su Tortoreto Lido : “Via - via - abbatte tutto”. La fuga dei turisti dalla spiaggia : Violenti temporali si sono abbattuti lungo la costa adriatica, specialmente nelle Marche e in Abruzzo. Nel video, il momento in cui la tempesta arriva sulla spiaggia di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo: turisti e bagnanti sono costretti a scappare mentre intorno a loro iniziano a volare ombrelloni e altri oggetti. Ad Ancona sono caduti 30 mm di acqua in breve tempo e la temperatura è scesa a 19 gradi. Il Maltempo ha causato incidenti ...

Maltempo - tempesta Vaia : la protezione civile approvvigionerà i rifugi alpini : La protezione civile regionale e’ pronta a mettere a disposizione la propria organizzazione per approvvigionare i rifugi alpini difficili da raggiungere attraverso i sentieri dissestatisi a causa della tempesta Vaia che si e’ abbattuta sul Friuli Venezia Giulia lo scorso ottobre. Lo ha assicurato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, incontrando quest’oggi a Udine, insieme al direttore regionale della protezione ...

Maltempo a Bologna - il timelapse della tempesta da Porta Lame : grandine - vento forte e feriti in città : Una tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito Bologna e la provincia nel pomeriggio. Centinaia di auto danneggiate, strade allagate, alberi sradicati. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono rimasti impegnati per ore. Circa venti le persone ferite, tra cui alcuni partecipanti del Gay Pride. Modena, la grandinata in autostrada danneggia auto e parabrezza: vento record a 111 km/h. Il video ...

Maltempo - scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta : pomeriggio drammatico - decine di feriti. E’ un disastro [FOTO e VIDEO] : L’Emilia Romagna è stata oggi pomeriggio letteralmente flagellata da temporali violentissimi: le temperature sono crollate da +27/+28°C a +16/+17°C in meno di 20 minuti su tutto il territorio Regionale, dapprima a inizio pomeriggio in Emilia, successivamente dopo le 17:00 anche in Romagna. Temporali molto violenti hanno colpito Reggio Emilia, Modena, Bologna e infine Ravenna fin sul litorale. Nelle zone più colpite sono caduti 100mm di ...

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Maltempo Veneto - Tempesta Vaia : al via i bandi di risarcimento per privati e aziende : Il “Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da ottobre 2018” Luca Zaia ha firmato l’ordinanza di approvazione dei bandi per contributi a imprese e privati che hanno subito danni durante l’eccezionale ondata di Maltempo di fine autunno 2018. I cinque bandi sono suddivisi per settore: “agricolo” ...

Maltempo - la tempesta Miguel sferza la Francia : 28mila utenze senza elettricità : Circa 28mila utenze sono prive di elettricità in Francia a seguito del passaggio della tempesta Miguel, che ha colpito in particolare la zona centro-ovest del Paese, la Normandia e il nord dell’Aquitania. Lo riferisce la società Enedis, filiale del gruppo Edf incaricata della gestione della rete. In Normandia 9mila utenze sono al buio, 6mila nel nord dell’Aquitania, 5.500 in Bretagna, 4.500 nei Paesi della Loira, 2mila in Centre Val ...