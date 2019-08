Maltempo | Protezione Civile al lavoro in tutto il Veneto

Allerta Meteo della Protezione Civile per Venerdì 2 Agosto : forte Maltempo al Centro/Nord - criticità arancione in Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo : sindaco Vicenza - ‘grazie a Protezione civile per interventi in corso’ : Vicenza, 1 ago. (AdnKronos) – Una quindicina di uomini in totale tra funzionari, coordinatori e volontari della Protezione civile del Comune di Vicenza, sono all’opera dalle 16 circa del pomeriggio di ieri a Piovene Rocchette, in seguito al nubifragio che ha provocato frane e smottamenti. I volontari, coordinati dai funzionari comunale Luca Fabris, Paolo Brunello e Giorgio Casaro, sono intervenuti ieri dalle 16 alle 22.30 e ...

Maltempo Veneto : tecnici e Protezione Civile al lavoro nel Vicentino : tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune Vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza. “Oggi pomeriggio un geologo della Regione effettuerà un sopralluogo per verificare la ...

Maltempo Roma - Protezione Civile al lavoro dalla serata di ieri : Maltempo, Protezione Civile di Roma Capitale al lavoro dalla serata di ieri. Alle 10.30 gran parte degli interventi risolti o in via di risoluzione Sono stati 66 gli interventi effettuati dalla Protezione Civile di Roma Capitale per far fronte ai danni causati dal Maltempo di questa notte, che ha colpito tutta la città e in particolare le zone Nord, Nord Ovest, Est e il litorale. Di questi interventi 45 hanno riguardato criticità per ...

Meteo Protezione Civile domani : forte Maltempo su molte regioni - il bollettino dettagliato : Una intensa perturbazione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità nella giornata di domani sull'Italia. Le aree più colpite saranno quelle...

Maltempo in Veneto : strade chiuse ed allerta della Protezione Civile : Il Maltempo colpisce ancora il Veneto: il presidente della Regione Luca Zaia e l’assessore all'Ambiente ed alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, hanno allertato il Sistema Regionale di Protezione Civile per affrontare al meglio le imminenti situazioni di pericolo, preparando e mantenendo disponibile la richiesta di riconoscimento dello Stato di Crisi per eccezionale avversità atmosferica, come previsto dalla Legge Regionale 11/2001. La ...

Meteo - allerta Protezione Civile : arriva il Maltempo con temporali - grandine e crollo delle temperature : Meteo, cambio di rotta: arriva il maltempo. Le previsioni. Una perturbazione di origine atlantica porterà un deciso peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni del Nord, con...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Maltempo in arrivo : sarà un weekend terribile - “vite umane a rischio” [MAPPE] : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale, portando un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali dell’Italia, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali, a partire alla Toscana. Le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo anche intenso al Sud : Nella giornata di domani il maltempo si sposterà al Centro-Sud. Piogge e temporali di forte intensità colpiranno in particolare le zone ioniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo dal Nord al Sud : l'allerta meteo nel nuovo bollettino della protezione civile : A Torino sono caduti 100 millimetri di pioggia in 12 ore. E torna la neve sulle Alpi. Ora le precipitazioni si estenderanno...

Maltempo : allagamenti a Cervia - la Protezione Civile consegna sacchi di sabbia : Sono stati registrati allagamenti a Cervia, nel ravennate, a causa dell’intenso temporale che si è abbattuto tra la tarda mattinata di oggi e il primo pomeriggio. Diverse strade sono state chiuse al traffico, mentre la Protezione Civile ha provveduto a portare sacchi di sabbia ad alcune attività lungo il porto canale, una delle zone più colpite. Il Comune ha invitato a prestare la massima attenzione alla guida e a evitare di spostarsi se ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 Luglio di forte Maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo pesantissimo avviso : “nuova ondata di forte Maltempo in tutt’Italia” : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle ...