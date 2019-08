Maltempo Milano | strada verso Malpensa chiusa | allagata la statale “Dell’Aeroporto”

Maltempo - vento e pioggia colpiscono la Lombardia : allagamenti a Milano - frana sulla Gardesana e alberi caduti a Bergamo : I temporali colpiscono la Lombardia. Nel primo pomeriggio vento e pioggia sono arrivati a Milano, provocando la caduta di rami di alberi, allagamenti di cantine e di alcune strade che hanno creato disagi al traffico. Prima il Maltempo aveva colpito la zona orientale della Regione: sulla statale Gardesana occidentale, in provincia di Brescia, una frana ha investito la strada all’altezza di Limone sul Garda. A Bergamo invece le raffiche ...

Maltempo Lombardia : vento e pioggia a Milano - alberi caduti e allagamenti : Un temporale a Milano ha creato nel primo pomeriggio qualche disagio al traffico, provocato la caduta di rami di alberi e allagamenti. vento e pioggia si sono registrati anche su altre zone della Lombardia. Chiusa in entrambe le direzioni la SS Gardesana all’altezza di Limone sul Garda, nel Bresciano, a causa di una frana causata dalle forti precipitazioni A Milano è stato attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo : allerta meteo a Milano da mezzanotte per vento e temporali forti : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – allerta meteo a Milano da mezzanotte per il rischio di temporali forti, che potrebbero provocare l’esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.L’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire da questa sera. In conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con una possibile intensificazione ...

Maltempo Milano Marittima : mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [FOTO e VIDEO] : Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...

Maltempo : amputata una gamba alla donna ferita a Milano Marittima - è grave : Sono ancora gravi le condizioni della 57enne di Cesena colpita da un grosso ramo di pino caduto mercoledì mattina a causa della tempesta di vento che ha flagellato Milano Marittima, sul litorale ravennate, abbattendo in pochi minuti centinaia di alberi anche secolari. La donna, che da quel giorno si trova in coma farmacologico all’ospedale Bufalini di Cesena, secondo la stampa locale nelle ultime ore ha subito l’amputazione parziale ...

Maltempo : domani sera allerta a Milano per fiumi Seveso e Lambo : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Le forti piogge previste dalle 18 di domani hanno messo in allerta il Comune di Milano e il centro meteo regionale lombardo, che ha emanato un codice giallo per l’area nei pressi dei fiumi Seveso e Lambro. Temporali e vento forte arriveranno dal pomeriggio e potrebbero proseguire fino a lunedì con il rischio di esondazioni dei due fiumi.Il Comune ha quindi disposto l’attivazione del Centro ...

Maltempo - le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la spiaggia : spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO] : Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini ...

Maltempo in Emilia-Romagna : 2 milioni di euro di danni a Milano Marittima : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta a Milano Marittima (Ravenna) ha causato, secondo le prime stime della Regione Emilia-Romagna, danni per 2 milioni di euro per la sola parte pubblica: oltre 2.200 le piante cadute e da abbattere, di cui un migliaio nella pineta. “Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti, sotto gli occhi di tutti, non ci si può più voltare dall’altra parte. Insieme ai territori e alle ...

Maltempo : strade e lidi di Milano Marittima ripristinati in tempo record dopo la tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : “strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore”. Così l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia ...

Maltempo Emilia-Romagna : a Milano Marittima ritorno alla normalità in tempi record : “Strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore“. L’assessore al Turismo della ...